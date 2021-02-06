مستريح جنوب الصعيد.. نصاب أوهم المواطنين بتوظيف أموالهم في المواد الغذائية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهود مكافحة جرائم توظيف الأموال وملاحقة وضبط مرتكبيها.





ونجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية فى كشف ملابسات ما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من (4 مواطنين - مقيمين بمحافظة سوهاج) ضد أحد الأشخاص لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.





وتبين بتكثيف التحريات وجمع المعلومات صحة الواقعة، وقيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج)، بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة المواد الغذائية والحصول من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقـانون.





كما أضافت التحريات، أن هناك ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى استرداد أموالهم.





وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.