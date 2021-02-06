ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مستريح جنوب الصعيد.. نصاب أوهم المواطنين بتوظيف أموالهم في المواد الغذائية

السبت 06/فبراير/2021 - 12:00 م
صدى البلد
Advertisements
مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهود مكافحة جرائم توظيف الأموال وملاحقة وضبط مرتكبيها.

ونجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية فى كشف ملابسات ما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من (4 مواطنين - مقيمين بمحافظة سوهاج) ضد أحد الأشخاص لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

وتبين بتكثيف التحريات وجمع المعلومات صحة الواقعة، وقيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج)، بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة المواد الغذائية والحصول من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقـانون.

كما أضافت التحريات، أن هناك ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى استرداد أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بزعم توظيف أموالهم.. الأمن يضبط نصابا بالدقهلية

بزعم توظيف أموالهم.. صاحب معرض سيارات ينصب على مواطنين بالاسكندرية

رجل وزوجته ينصبان على عدد من المواطنين بالغربية بزعم توظيف أموالهم

بزعم توظيفها.. ضبط صاحب شركة استولى على أموال المواطنين

بزعم توظيف أموالهم.. سيدة تنصب على 4 مواطنين بسوهاج

ترشيحاتنا

ميسي يتحكم في مستقبل محمد صلاح

15 مطربا يشاركون فى إحياء حفلات عيد الحب بالأوبرا

تصل لـ 350 جنيها.. خبير مروري يكشف الرسوم الجديدة على تراخيص السيارات.. شاهد

كيفية إخراج الزكاة على الأموال المودعة في البنك.. الإفتاء توضح.. فيديو

فى عيد ميلاد ناهد يسري الـ72.. الأفلام متنفعش من غير بوس

انتحار شاب يتسبب في وفاة رضيع عمره 5 أشهر .. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسعار والمواصفات.. الوحش الصغير سوزوكي اسبريسو 2021| صور

مواصفات وأسعار MG 6 موديل 2021 | صور

في المنزل.. 6 وصفات طبيعية للتخلص من الرؤوس السوداء