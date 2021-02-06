كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة الفيوم ترعى ذوى الاحتياجات الخاصة

نظمت كلية التربية للطفولة المبكرة ورشة عمل، تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، لتحديد احتياجات المعامل وتعزيز سبل التعاون بين الجمعية والمشروع لتقديم أفضل خدمة ورعاية لذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة بمحافظة الفيوم.
يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك المثمر بين جامعة الفيوم (كلية التربية للطفولة المبكرة) ومؤسسات المجتمع المدنى (جمعية المنتصرين لرعاية وتأهيل ذوى الإعاقة بمطرانية ببا والفشن ببنى سويف).
وحضر ورشة العمل الدكتورة صفاء أحمد محمد عميد كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة الفيوم والدكتور محمد محمود ناصر مدير مركز الخدمة العامة والمدير التنفيذى لمشروع تنمية المهارات المهنية للطالبات المعلمات بكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة الفيوم، والدكتور حمدى زيدان الخبير النفسى واخصائى التخاطب والصحة النفسية بالمشروع وفريق العمل بجمعية المنتصرين ببني سويف.
جدير بالذكر أن الدكتورة صفاء عميد الكلية تابعت اعداد وتجهيز المعرض التسويقى الدائم لمنتجات الطالبات من الوسائل التعليمية بالكلية.
كما قامت عميد الكلية بجولة تفقدية للوقوف على احتياجات المعامل وتعزيز سبل التعاون بين الجمعية والمشروع لتقديم افضل خدمة ورعاية لذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة بمحافظة الفيوم
وأكدت عميد كلية التربية للطفولة المبكرة على دور الكلية المتميز فى رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالفيوم، وكذلك دورها البارز فى إعداد معارض الوسائل التعليمية بالكلية مما يثري عملية التعلم بالكلية وإبراز دور الكلية الفعال على مستوى جامعة الفيوم.
على جانب آخر صرح الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، بأن البحوث العلمية التي تنجزها الجامعات هي أحد أهم مؤشرات الجودة والتميز في سلم تصنيف الجامعات محليًا وإقليميًا ودوليًا؛ حيث إن البحث والتطوير الذي تنفذه الجامعات ومؤسسات التعليم العالي يلعب دورًا أساسيًا في منظومة البحث والتطوير وتحريك عجلة التنمية في البلدان التي تنشد الرقي والتقدم.