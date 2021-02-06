فى اليوم العالمى للقضاء على ختان الإناث.. سحر السنباطى:"لا هوادة" وثيقة للأطباء للقضاء على تطبيب تشويه الأعضاء التناسلية

بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة ختان الاناث والذي يوافق السادس من شهر فبراير من كل عام، عقدت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة لقاءا اليوم بمشاركة عضوات واعضاء اللجنة وبحضور ممثلى شركاء التنمية ، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.





وفى هذا السياق أكدت اللجنة الوطنية أنها على العهد وأنها عازمة على التصدى بكل قوة للقضاء على جريمة ختان الاناث البشعة التى تؤثر سلبًا على حاضر ومستقبل الفتيات، وتشكل خطرًا كبيرًا على حياتهن.





ومن جانبها أعربت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة عن سعادتها لما وصلت إليه جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث من تحقيق انجازات ملموسة على أرض الواقع خصوصا في معركة تغيير الوعي والقضاء على الثقافات التي من شأنها أن تشوه جيلا بأكمله نفسيا وجسديا، مؤكدة على أن الطريق لازال طويلا أمامنا ونحتاج إلى التكاتف وتوحيد الجهود، وفي هذا السياق توجهت بالشكر لأعضاء اللجنة على جهودهم الحثيثة "قائلة" أننا نحتاج إلى تضافر كافة الجهود من أجل حماية بناتنا من كافة الممارسات الضارة التي تلحق بهن.





وأشارت "السنباطي" إلى موافقة رئاسة مجلس الوزراء على مشروع القانون الذي تقدمت به اللجنة الوطنية لتغليظ عقوبة ختان الإناث، مؤكدة على أن هذه الخطوة غاية في الأهمية وتكلل مسعانا بالنجاح، وتضاف إلى قائمة إنجازات اللجنة الوطنية التي بذلت جهود كبيرة للقضاء على هذه الجريمة منذ إنشائها في مايو 2019 وحتى الآن. لافتة إلى أن إنشاء اللجنة جزء لا يتجزأ من أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والإطار الاستراتيجي والخطة الوطنية للطفولة والأمومة 2018- 2030.





وقالت "السنباطي" أننا احتفالا باليوم العالمي لمناهضة ختان الإناث والذي يوافق 6 فبراير من كل عام، نجدد جميعًا التزامنا بالوقوف ضد هذه الجريمة ونعلن رفضنا الكامل لهذا الجرم الذي يعد من أقسى الممارسات ضد الفتيات فلذات أكبادنا، وخطر يهدد حياتهن. ونجدد عزمنا على التصدي بكل قوة لكل من يشارك في هذه الجريمة.





كما أعربت "السنباطي" عن سعادتها بصدور وثيقة " لا هوادة" باسم اطباء مصر عن مجموعة العمل الوطنية للأطباء للقضاء على تطبيب تشويه الأعضاء التناسلية الخارجية للإناث والمعروف بـ الختان، مؤكدة على أنه لا مبررات ولا هوادة في هذة الجريمة وتعد هذه الوثيقة خطوة هامة في القضاء على تطبيب الختان.



