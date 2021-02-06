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محافظات

بإجمالي 86 حالة.. تعافي وخروج 5 مصابين بـ كورونا من مستشفى قفط التعليمي

السبت 06/فبراير/2021 - 01:06 م
مستشفيات العزل
مستشفيات العزل
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يوسف رجب

أعلن مستشفى قفط التعليمى بقنا، تعافي وخروج 5 حالات جديدة، اليوم السبت، من المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، بعد تماثلهم للشفاء التام.


وقال الدكتور أحمد كمال، مدير المستشفي، إن اليوم السبت، شهد خروج 5 حالات جديدة من مصابى فيروس كورونا من قسم العزل بالمستشفى بعد تعافيهم تمامًا من الإصابة، وقضائهم فترة العلاج اللازمة.


وأضاف كمال، أن إجمالى عدد الحالات التى تماثلت للشفاء بالمستشفى منذ بداية الموجة الثانية لجائحة كورونا، بلغ 86 حالة لأشخاص تتباين أعمارهم و حالاتهم الصحية، ما بين شباب وكبار وأصحاب أمراض مزمنة.


وأوضح مدير المستشفى، أن الفرق الطبية بالمستشفى لا تتوانى عن تقديم كافة الدعم للمرضى حتى يتم تماثلهم للشفاء التام، برعاية ودعم دائم من الدكتور محمد فوزى، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية، و متابعة الدكتور راجى تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا.


وأضاف الدكتور وائل حجاج أحمد، المشرف الطبى بالمستشفى، بأن الحالات التى خرجت اليوم، تتراوح أعمارهم ما بين 33 عامًا و حتي 74 عامًا، بينهم حالات حرجة و أصحاب أمراض مزمنة، ومنهم زوجين.


وطالب الدكتور محمد رمضان فرغلي، مدير مكافحة العدوى، بالتزام المواطنين بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وتطهير أو غسيل الأيدي باستمرار تجنبا للعدوى و انتقال الفيروس، وحرصًا وعلى مرور الفترة القادمة بسلام.


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