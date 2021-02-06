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أخبار العالم

الصحة العراقية تحذر من تفش جديد لفيروس كورونا

السبت 06/فبراير/2021 - 01:53 م
فيروس كورونا المستجد
فيروس كورونا المستجد
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أمينة الدسوقي
حذرت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، من تفشٍ جديد لكورونا بعد ارتفاع الإصابات بالفيروس في البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة سيف البدر، وفقا لـ السومرية نيوز، إن "عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية من قبل المواطنين، أدى إلى عودة ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في عموم مناطق البلاد"، محذرا  من "موجة تفشٍ جديدة لوباء كورونا في حال استمرار عدم الاكتراث بالإجراءات الوقائية من قبل المواطنين".

ودعا متحدث الصحة، وسائل الاعلام إلى المساهمة الفعالة بالتوعية من مخاطر الإصابة بالفيروس وتحذير الناس من خطورة الوضع الصحي في ظل الاستهانة به.
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