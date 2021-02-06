لأول مرة في تاريخ مونديال الأندية.. طاقم تحكيم نسائي لإدارة مباراة الدحيل وأولسان هيونداي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، طاقم تحكيم مباراة الدحيل القطري وأولسان هيونداي الكوري المقرر إقامتها، غدًا الأحد، لتحديد المركز الخامس والسادس، ببطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر، في الفترة من 4 فبراير الجاري، حتى 11، من الشهر ذاته.





ويدير مباراة الدحيل وأولسان هيوندلي، طاقم تحكيم نسائي للمرة الأولى في تاريخ البطولة.





وعين الفيفا البرازيلية أيدينا ألفيس باتيستا حكم ساحة في مباراة الدحيل ويساعدها كلا من مواطنتها نوزا باك والأرجنتينية ماريانا دي ألميدا، وعبد القادر زيتوني حكما رابعا.





ويشرف على تقنية الفيديو كلا من نيكولاس جالو وخوليو باسكونان .





يذكر أن الدحيل القطري خسر أمام الأهلي المصري بهدف دون رد في الدور الثاني، بين هُزم أولسان هيونداي تيجريس المكسيكي بهدفين مقابل هدف.





وتقام بطولة كأس للأندية بمشاركة "الدحيل القطري" بطل دوري البلد المستضيف للبطولة"، بايرن ميونخ الألماني "بطل دوري أبطال أوروبا"، الأهلي المصري "بطل دوري أبطال أفريقيا"، بالميراس البرازيلي "بطل كأس ليبرتادوريس"، أولسان هيونادي "بطل دوري أبطال آسيا"، تيجريس أونال "بطل الكونكاف".



