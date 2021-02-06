غادة علي: 15 مليون عملة معدنية لتكريم الأطباء

قالت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب، إنه تم تخصيص 15 مليون قطعة معدنية من نسخة الجنيه والنصف جنيه لتكريم الأطباء، منوهة بأن تلك العملة تعد تخليدا لهم ولذكرى بطولاتهم، كما أن العملة تحتوي على رموز الأطباء بـ"البالطو الأبيض"، مقدمة الشكر إلى الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاستجابته للمبادرة وتكريم الأطقم الطبية بعملة معدنية.





وأضافت عضو مجلس النواب، أثناء استضافتها ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "تن"، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد تكون حالة متفردة للسياسة بمفهوم جديد على مستوى العالم، لافتا إلى أنها تتمنى أن تلك التنسيقية يتم تدريبها على مستوى العالم كيفية اجتماع الكوادر الشبابية السياسية على منصة حوار واحدة بالرغم من جميع الاختلافات فى الفكر والرؤي السياسية.





وأوضحت عضو مجلس النواب، أن التنسيقية عبارة عن منصة حوار سياسية، حيث إنها تجمع ممثلين الأحزاب بمختلف الأفكار، سواء كانت معارضة أو مؤيدة، جانبا إلى مستقلين لهم أفكار ورؤي مختلفة، ومنهم المؤيد والمعارض أيضا، مضيفا أن جميع أعضاء التنسيقية دائما فى تناقش ومشاورة، حيث أنهم يؤيدون فكرة تقبل الرأى والرأى الآخر.





ولفتت إلى أن التنسيقية عبارة عن كيان شبابي يضم كوادر سياسية سواء كانت حزبية أو مستقلة، موضحة أن التنسيقية فى الأساس لتمكين الشباب.





وأكدت أن الجميع تحدث لسنوات طويلة عن تمكين الشباب كنوع من الديكور لتزيين المؤتمرات.



