بايرن ميونخ يصل قطر استعدادا لمواجهة الأهلي في مونديال الأندية.. شاهد





ونشر الحساب الرسمي لنادي بايرن ميونخ عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو للحظة وصول طائرة الفريق إلى قطر، وكتب:" حسنًا! نحن هنا، مرحبًا!".





كان نادي بايرن ميونخ أعلن صباح اليوم السبت، عن تأخر اقلاع طائره لأكثر من 7 ساعات، بسبب الحظر الليلي للطيران في ألمانيا.





ويدير مباراة الأهلي وبايرن ميونخ طاقم تحكيم إماراتي يتكون من محمد عبد الله ويعاونه محمد الحمادي وحسين المهري، بينما ستكون البرازيلية إيفا باتيستا حكما رابعا.

واختار الفيفا الثنائي خميس المري ويعاونه الكندي درو فيشر لإدارة تقنية الفيديو.

وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي، بعد الفوز على الدحيل القطري بهدف دون رد سجله حسين الشحات، في المباراة التي أقيمت على ستاد المدينة التعليمية بالدوحة، أول أمس الخميس.

وتقام بطولة كأس للأندية بمشاركة "الدحيل القطري" بطل دوري البلد المستضيف للبطولة"، بايرن ميونخ الألماني "بطل دوري أبطال أوروبا"، الأهلي المصري "بطل دوري أبطال أفريقيا"، بالميراس البرازيلي "بطل كأس ليبرتادوريس"، أولسان هيونادي "بطل دوري أبطال آسيا"، تيجريس أونال "بطل الكونكاف".









وصلت منذ قليل طائرة نادي بايرن ميونخ إلى الدوحة، استعدادا لمواجهة الأهلي، بعد غد الإثنين، على استاد أحمد بن علي المونديالي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، والتي تستضيفها قطر في الفترة من 4 فبراير الجاري إلى 11 من الشهر ذاته.