100 ألف جنيه لكل لاعب بـ الأهلي بعد عبور الدحيل القطري

قرر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي ، صرف مكافاة 100 ألف جنيه لكل لاعب بعد الفوز علي الدحيل القطري والتأهل لنصف نهائي مونديال العالم للأندية.





وتنص لائحة الفريق على حصول كل لاعب على 100 ألف جنيه حال التأهل لهذا الدور من البطولة مع زيادته في حالة إمكانية التأهل لنهائي البطولة أو الحصول علي برونزية العالم.



