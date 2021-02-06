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أخبار العالم

السودان يحذر إثيوبيا من ملء خزان سد النهضة.. ويطالب بوساطة أمريكية - أوروبية

السبت 06/فبراير/2021 - 06:21 م
السودان يطالب بوساطة
السودان يطالب بوساطة أمريكية أوروبية في مفاوضات سد النهضة
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قسم الخارجي

أكد وزير الري السوداني البروفيسور ياسر عباس أن أي ملء من جانب أحادى لخزان سد النهضة فى يوليو المقبل، يمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي للسودان.

قال الوزير السوداني إن بلاده اقترحت توسيع مفاوضات سد النهضة لتشمل مع الاتحاد الإفريقي أوروبا والولايات المتحدة، وفقا لوكالة "رويترز".

اقترح عباس وساطة دولية في مفاوضات سد النهضة تضم كلا من الاتحاد الإفريقي وأمريكا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، لتحويل دورهم من مراقبين إلى وسطاء.

أوضح الوزير السوداني أن سلامة نصف سكان السودان تعتمد على اتفاق آمن لملء سد النهضة، مطالبا بدور أكبر للاتحاد الأفريقي في المفاوضات.

جاء ذلك بينما يؤكد  وزير المياه والري الإثيوبي سيلشي بيكيلي أن بلاده لن تقبل أي اتفاق ينحرف عن إعلان المبادئ الذي تم توقيعه بين مصر والسودان وإثيوبيا عام 2015.

وزعم الوزير الإثيوبي أن مصر والسودان لم تتمكنا من التوصل إلى اتفاق من خلال طرح آراء متناقضة.

وفي وقت سابق، أعلنت إثيوبيا  أن عملية بناء سد النهضة اكتملت بنسبة 78.3%، مشيرو إلى أن الأعمال المدنية والهندسية في بناء السد وصلت إلى 91%.

وسبق أن أكد الوزير ذاته على أن بناء سد النهضة يسير كما هو مخطط له، متجاهلا التحذيرات المصرية والسودانية.

وتعثرت المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا في التوصل إلى صيغة مقبولة لمواصلة التفاوض، حيث يطالب السودان بدور أكبر لخبراء الاتحاد الإفريقي، واتفاق ملزم قبل الملء الثاني لسد النهضة.
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