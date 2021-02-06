بعد فوزه ببطولة منطقة بورسعيد لكرة القدم .. حفل تكريم لفريق المصرى تحت 13 سنة

أقام قطاع الناشئين بالنادي المصري بقيادة الأستاذ الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني للقطاع حفل تكريم لفريق المصري تحت 13 سنة " الفئة العمرية 2007" بقيادة مديره الفني الكابتن تيسير بدوي وذلك بعد نجاحه بالتتويج ببطولة منطقة بورسعيد لتلك الفئة العمرية.





حضر الحفل نخبة من أولياء أمور لاعبي الفريق وكذا أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ومسئولي المهمات بالفريق وكذا الجهاز الإشرافي على قطاع الناشئين.





وخلال كلمته حرص الأستاذ الدكتور ميمي عبد الرازق على توجيه التحية للاعبي الفريق وجهازهم الفني وكذلك أولياء أمور اللاعبين ، مؤكدًا أن هذا التكريم الفريق الفائز ببطولة منطقة بورسعيد يأتي من منطلق حرص ادارة النادي المصري بصفة عامة وقطاع الناشئين بصفة خاصة على الشد من أزر اللاعبين الذين بذلوا وجهازهم الفني جهدًا كبيرًا على مدار الموسم ، ناقلًا للجميع تحيات سمير حلبية رئيس مجلس ادارة النادي المصري والذي يسعد كثيرًا بنجاحات قطاع الناشئين بالنادي.





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وخلال الحفل حرص عبد الرازق على توجيه التحية للاعب محمد وليد والذي كان قد أجرى عملية جراحية تسببت في غيابه عن مباريات الفريق ، مؤكدًا أن اللاعب ورغم ابتعاده عن اللعب كان حريصًا على متابعة فريقه والشد من أزر زملاءه ، بينما أكد الكابتن تيسير بدوي المدير الفني للفريق أن فوز الفريق بالبطولة جاء تتويجا للجهد المبذول من الجميع داخل القلعة الخضراء فيما قام عدد من أولياء الأمور بتوجيه كلمات شكروا من خلالها الدكتور ميمي عبد الرازق ومسئولي قطاع الناشئين وادارة النادي المصري على الجهد المبذول مع كافة فرق القطاع.





الجدير بالذكر أن الجهاز الفني للفريق يتكون من الكابتن تيسير بدوي مديرًا فنيًا ، الكابتن سيد متولي مدربًا ، الكابتن محمد شبارة مدربًا للحراس ، الكابتن زكريا قمصان مديرًا اداريًا ، الكابتن محمد سالم أخصائيًا للعلاج الطبيعي ، فيما يتكون جهاز الإشراف من : د.ميمى عبد الرازق مديرًا لقطاع الناشئين ، ك. محمد المنصورى المدير الادارى للقطاع ، ك.السيد الناغى المشرف على تدريب حراس المرمى ، ك.ابراهيم الصفتى شئون اللاعبين ، د.احمد عبد الرازق اخصائي نفسى ، ك.ميدو عامر منسقا لقطاع الناشئين.