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أخبار العالم

بعد انتخاب السلطة التنفيذية.. الجيش الليبي يعلن هوية القائد الأعلى الجديد للقوات المسلحة

السبت 06/فبراير/2021 - 07:08 م
المتحدث باسم الجيش
المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري
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أحمد محرم
رحب الجيش الوطني الليبي، بنتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية بعثة الأمم المتحدة، وتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا.

وقال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي في بيان، إن القوات المسلحة الليبية تبارك نتائج ذلك الملتقى، مثمنا الجهود التي بذلتها ستيفاني ويليامز الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة.

وأعلن المسماري أن المجلس الرئاسي الجديد هو القائد الأعلى للجيش الليبي، مؤكدًا أن الجيش سيعمل دوما لحماية الأراضي الليبية، ولن يكون عثرة أمام أي حل سياسي.

وأضاف المسماري "نرفض أي وجود أجنبي على الأراضي الليبية والتحدي الأساسي أمام لجنة 5+5 هو طرد المرتزقة من البلاد".

وتقدم الجيش الليبي بالتهنئة إلى الشخصيات الوطنية التي تم انتخابها، وعلى رأسهم محمد يونس المنفي الذي سيتولى منصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد محمد دبيبه رئيس الحكومة الجديدة.

وأكد المسماري أن الشعب الليبي يأمل في تهيئة البلاد لإجراء استحقاق الانتخابات العامة في 24 ديسمبر، وفقا لما تم الاتفاق عليه، وذلك لبداية انطلاق العملية الديمقراطية، وبناء دولة ليبيا الجديدة دولة المؤسسات والقانون.
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الجيش الليبي يعلق على انتخاب السلطة التنفيذية الجديدة

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