بسبب إلقاء الثلج.. عسكري أمريكي سابق يعدم جيرانه بالرصاص وينتحر..فيديو

قتل زوجان من ولاية بنسلفانيا بالرصاص في جريمة مدوية على يد جارهما بسبب إلقاء الثلج في فناء منزله - كما تم الكشف عن أن المسلح كان مهندسًا ومحاربًا قديمًا في البحرية الأمريكية.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، قتل جيمس جوي (50 عاما) وزوجته ليزا جوي (48 عاما) بالرصاص من مسافة قريبة في منتصف شارعهما في بلدة بلينز يوم الاثنين بعد مشاجرة مع جارهما.

فيما انتحر الجار المسلح ، جيفري سبايد ، 47 عاما ، داخل منزله قبل وصول الشرطة إلى مكان الحادث، والقبض عليه بتهمة قتل جيرانه.

و تظهر لقطات سجلت عبر كاميرات المراقبة في الفترة التي سبقت إطلاق النار، الزوجين يصرخان في المتهم المنتحر من خارج منزلهما قبل أن يخرج بمسدس ويطلق عدة طلقات ، مما أدى إلى إصابهما.

وقالت السلطات إن المتهم عاد بعد ذلك إلى منزله لاعادة بندقية من طراز AR ، والتي استخدمها لإعدام الزوجين في الشارع، ليقدم بعد ذلك للانتحار.