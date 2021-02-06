مروان خوري يطرح مقطعا من أغنيته الجديدة مهلا يا قلبي





وأغنية "مهلا على قلبي" من كلمات وألحان وغناء الفنان مروان خوري، وهي مزيج من اللغة العربية الفصحى والموسيقى الحديثة، والكليب من إخراج ليال راجحة.





وكان مروان خورى كشف بعض التفاصيل عن حياته الشخصية وهى إنه لم يكن طفلا مسالما في صغره، ولكنه كان يحب اكتشاف العالم من حوله، ويحاول اكتشاف طبيعة البشر والتناقض بينهما.

وأوضح خلال لقاء تليفزيوني: "أنا كنت شقي وعصبي.. احيانا اسرق حاجات.. كنت شاطر بالمدرسة ومهذب لكن كنت بعمل أشياء خطأ كتير .. مرة أخدت غرض وأمي عرفت".

وتابع: " كان ردة فعلها مختلفة تماما .. قالتلي اللي عملته غلط انت اهم من انك تاخد شئ مش من حقك .. من وقتها بطلت الموضوع ده خالص".

وكان مروان خورى، وجه خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "اكسترا نيوز"، تحية خاصة "الجيش الأبيض" والطاقم الطبي والقوى الأمنية، الذين يخاطرون بحياتهم من أجل حماية الناس في ظل الأوضاع الصعبة الراهنة مع انتشار فيروس "كورونا".

طرح المطرب مروان خورى مقطع فيديو من اغنيته الجديدة "مهلا على قلبى" تمهيدا لطرحها كاملة عبر قناته على موقع اليوتيوب.