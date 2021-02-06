أحمد موسى يطالب مجلس النواب بتوضح "الخطأ" في تقرير لجنة "قانون المرور"

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مجلس النواب سوف يناقش تعديلات على قانون المرور يوم الثلاثاء المقبل ، ومصر تطبق منظومة جديدة للنقل الذكي .





واضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن لجنة مشتركة من لجنة الامن والدفاع والخطة والموازنة من مجلس النواب بحثت تعديلات قانون المرور الوارد من الحكومة".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" الحكومة أرسلت مشروع تعديلات قانون المرور وحددت سعر الملصق الإلكتروني في المشروع بما لا يزيد عن 50 جنيها".



