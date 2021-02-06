أحمد موسى يطالب مجلس النواب بتوضح "الخطأ" في تقرير لجنة "قانون المرور"

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مجلس النواب سوف يناقش تعديلات على قانون المرور يوم الثلاثاء المقبل، ومصر تطبق منظومة جديدة للنقل الذكي .
واضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن لجنة مشتركة من لجنة الامن والدفاع والخطة والموازنة من مجلس النواب بحثت تعديلات قانون المرور الوارد من الحكومة".
وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" الحكومة أرسلت مشروع تعديلات قانون المرور وحددت سعر الملصق الإلكتروني في المشروع بما لا يزيد عن 50 جنيها".
ولفت الإعلامي أحمد موسى: "اللجنة المشتركة بالبرلمان عدلت القيمة بأنه قيمة الملصق لا تقل عن 75 جنيها، لكن في فقرة أخرى في تقرير اللجنة ظهر خطأ فيه، وعلى اللجنة المشتركة في مجلس النواب توضيح الأمر قبل مناقشة التعديلات".