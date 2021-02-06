ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى يطالب مجلس النواب بتوضح "الخطأ" في تقرير لجنة "قانون المرور"

السبت 06/فبراير/2021 - 07:50 م
احمد موسى
احمد موسى
Advertisements
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن مجلس النواب سوف يناقش تعديلات على قانون المرور يوم الثلاثاء  المقبل، ومصر تطبق منظومة جديدة للنقل الذكي .

واضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  لجنة مشتركة من لجنة الامن والدفاع والخطة والموازنة من مجلس  النواب  بحثت تعديلات قانون المرور الوارد من الحكومة".
 
وأكمل الإعلامي أحمد موسى:"  الحكومة أرسلت مشروع  تعديلات قانون المرور وحددت سعر الملصق الإلكتروني في المشروع بما لا يزيد عن 50 جنيها".

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "اللجنة المشتركة بالبرلمان عدلت القيمة بأنه قيمة الملصق لا تقل عن 75 جنيها، لكن في فقرة أخرى في تقرير اللجنة ظهر خطأ فيه، وعلى اللجنة المشتركة في مجلس النواب توضيح الأمر  قبل مناقشة التعديلات".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

رئيس النواب يحيل عددا من مشروعات القوانين إلى اللجان النوعية المتخصصة

‏البرلمان يواصل جلساته ويستمع لوزيري الاتصالات والتخطيط.. الأسبوع المقبل

أحمد موسى: الحكومة تطبق منظومة ذكية للنقل في مصر

ترشيحاتنا

ضبط شبكة دعارة يديرها رجل و 4 سيدات فى ناد صحي بالغردقة..تفاصيل

غش الطماطم..الفلاحين توجه نصائح عاجلة للمواطنين عند الشراء

الصلح خير..بايدن يغازل القادة الأفارقة.. وحقيقة تدخله لصالح مصر في سد النهضة

نداء عاجل من الصحة العالمية إلى العالم لإنهاء جائحة كورونا

بسبب معاناته مع فيروس كورونا .. وفاة فنان شهير داخل المستشفى

اعتراف بالحب.. حنين حسام تتعمد إثارة الجدل وتنشر محادثة بينها وبين حبيبها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوكتيل فيتامينات.. هاني الناظر يقدم وجبة سحرية لمقاومة فيروس كورونا

2000 دولار .. سعر سويت شيرت نادين نسيب فى عيد ميلادها

تسهيل الولادة الطبيعية بمشروبات سحرية