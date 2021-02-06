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أخبار العالم

ممتنع عن الطعام.. نقل "ذو القرنين" إلى سجن جديد لسبب غريب

السبت 06/فبراير/2021 - 08:20 م
نقل ذو القرنين المتهم
نقل "ذو القرنين" المتهم في أحداث الكابيتول لسجن جديد
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رحيم يسري
نُقل جاكوب أنتوني تشانسلي، المعروف بـ"ذو القرنين" المتهم بالمشاركة في اقتحام مبنى الكابيتول الشهر الماضي، إلى سجن آخر بولاية فيرجينيا، وذلك بسب حاجته لأطعمة عضوية غير متوفرة في السجن الحالي.

وذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، أنه تم نقل شانسلي من سجنه في واشنطن إلى أحد مراكز الاحتجاز بفيرجينا، بعدما أكد محاميه أن "ذو القرنين" لم يتناول الطعام منذ 9 أيام، بسب عدم توفر الطعام العضوي في السجن المحتجز بداخله.

وقال محامي شانسلي إن موكله خسر 20 رطلا من وزنه منذ نقله من أريزونا إلى واشنطن الأسبوع الماضي، موضحا أن الطعام العضوي، جزءا من معتقدات المتهم وأسلوب حياته.

وأصدر قاض أمريكي قرارا بتوفير الطعام العضوي لجاكوب المتهم باقتحام الكونجرس، ولقت صورته رواجا واسعا في وسائل الإعلام وبين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

فيما أكدت السلطات الأمريكية أنها أبلغت المحكمة بعدم قدرة السجون في واشنطن على توفير مثل هذا النوع من الطعام، ما تطلب نقله إلى سجن الأسكندرية بولاية فيرجينيا.

وانتشرت صور شانسلي وسط مقتحمي الكونجرس في 6 يناير الماضي، حيث كان يرتدي غطاء رأس غريب، وكان وجهه مطليا بألوان الأحمر والأبيض والأزرق، حاملا رمحا مزودا بالعلم الأمريكي.

ويواجه "ذو القرنين" تهم بإثارة الفوضى وعرقلة العدالة والتعدي على ممتلكات الغير مع ممارسة سلوك غير منضبط، فضلا عن تهم أخرى بسبب دوره في أعمال الشغب يوم اقتحام الكابيتول.

وخلال محاكمته، أخبر شانسلي المحققين أنه جاء إلى مبنى الكونجرس بناء على طلب الرئيس السابق دونالد ترامب من جميع الوطنيين الحضور إلى العاصمة.
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