دراسة.. تطعيم الإنفلونزا السنوي يقلل الإصابة بفيروس كورونا لدى الأطفال

كشفت دراسة أن الأطفال الذين يتلقون لقاح الإنفلونزا السنوي هم أقل عرضة للإصابة بأعراض فيروس كورونا.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل، نظر الباحثون في السجلات الطبية لـ 905 من الأطفال الذين ثبتت إصابتهم بـ Covid-19 عندما تم إدخالهم إلى نظام مستشفى أركنساس للأطفال بين 1 فبراير و 30 أغسطس 2020. تم إعطاء نصفهم تقريبًا لقاح الأنفلونزا الموسمية.

ومع ذلك ، تظهر البيانات أن الأطفال الذين تلقوا لقاح الأنفلونزا كانوا أقل عرضة بنسبة 29٪ للإصابة بأعراض Covid-19 بعد الإصابة بفيروس كورونا.

ووجد العلماء أن أولئك الذين تم تطعيمهم ضد الإنفلونزا تقل لديهم خطر الإصابة بأعراض الجهاز التنفسي بنسبة 32 في المائة ، و 33 في المائة في فرصة الإصابة بأمراض خطيرة.