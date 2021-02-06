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ثقافة

بدعم من وزيرة الثقافة.. انطلاق ورشة "ابدأ حلمك" على مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية

السبت 06/فبراير/2021 - 09:16 م
صدى البلد
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طارق موسى
بدعم من الفنانة الدكتورة  إيناس  عبدالدايم وزير الثقافة أطلق  البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار ورشة "ابدأ حلمك" المجانية في محافظة  الإسكندرية  و ذلك بتعاون  مشترك  بين فرقتي مسرح الشباب ومسرح الإسكندرية. 

يقول  المخرج محمد مرسي مدير فرقة مسرح  الاسكندرية ان التقدم   للورشة من خلال الإستمارات الورقية المتوفرة يوميًا ماعدا الجمعة ، اعتبارا من الأربعاء 10فبراير وحتى الخميس 18 فبراير الجاري، وذلك بمقر فرقة مسرح الاسكندرية بمسرح  بيرم التونسي الشاطبي، كما تتم اختبارات القبول من يوم السبت 20 فبراير ولمدة أسبوع. 

ويقول المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الشباب  أن ورشة "ابدأ حلمك" المجانية تهدف لإعداد الممثل الشامل و تطوير مهارات الإخراج المسرحي للشباب من أبناء مدينة الإسكندرية، فورشة التمثيل تستمر ستة أشهر يتم التدريب خلالها علي فنون التمثيل و الأداء وتعليم المشاركين مهارات الارتجال ، الكتابة ، الأداء الصوتي و  الغناء المسرحي بجانب الرقص والأداء الحركي، بدراسة متواصلة تنتهي بتقديم عرض مسرحي كبير، بجانب ورشة إلاخراج وتتمثل في تطوير مهارات الإخراج المسرحي من خلال محاضرات خاصة في الإخراج تنتهي بتقديم مشروعات تخرج قصيرة من إخراجه بإشراف المخرج محمد مرسي مدير فرقة الاسكندرية. 

كما أكد "حسان "ان ورشة ابدأ حلمك المجانية تشترط الالتزام بالحضور طوال فترة الورشة الي جانب اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية وان تتراوح  أعمار  المتقدمين بين ١٨ و ٣٥ عاما. 

يشارك في التدريب ضمن برنامج ورشة " إبدأ حلمك " مجموعة من أهم المتخصصين في فنون الأداء ، في التمثيل الفنان إسلام عبد الشفيع ،في الدراما الكاتب  سامح عثمان، في الرقص والأداء الحركي الفنان محمد ميزو، في الأداء الصوتي والغناء د. محمد حسني .
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