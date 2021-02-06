ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فيرنانديز وراشفورد يقودان الهجوم.. تشكيل مانشيستر يونايتد في مواجهة إيفرتون بالدوري الإنجليزي

السبت 06/فبراير/2021 - 09:53 م
صدى البلد
Advertisements
القسم الرياضي
أعلن أولى جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن تشكيل فريقه لمباراة إيفرتون المقرر لها مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

وجاء  تشكيل مانشيستر يونايتد على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا 

خط الدفاع: أرون وان بيساكا - فيكتور ليندلوف - هاري ماجواير - آرون وان بيساكا 

خط الوسط: بول بوجبا - ماكتوميناي - برونو فيرنانديز 

خط الهجوم: ماسون جرينوود - إدينسون كافاني - ماركوس رشفوارد

ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وفي رصيده 44 نقطة خلف مانشستر سيتي المتصدر.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

سولشاير يعلن تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة ساوثهامبتون في البريميرليج

تشكيل مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا

تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

ديربي مانشستر.. تشكيل اليونايتد والسيتي في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي .. مانشستر يونايتد يتقدم على ليدز برباعية في شوط أول مجنون

تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة إيفرتون في كأس الرابطة الإنجليزية

ترشيحاتنا

نبيلة عبيد باكية: اتصلت بعزت العلايلي اطمن عليه قالولي خبر وفاته

بعد التقليل من الأهلى.. أحمد موسى يشن هجوما شرسا على مهاجم الدحيل

بتهمة التشهير.. الإعلامى العراقي نزار الفارس يقاضي رانيا يوسف

برلمانية: انفراجة في أزمة كوبري مصر الجديدة ومفيش مشروع هيتم إلا برضا المواطنين.. فيديو

وزير المالية يكشف عن موعد صرف حوافز المعلمين هذا الشهر .. فيديو

بعد تصريحاته عن الأهلي.. الإسماعيلي يعاقب الشامي قبل مواجهة الاتحاد السكندري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأكل للثور والورد للميزان وتليفون للدلو .. هدية عيد الحب على حسب كل برج

أنقصت وزنها..نهى عابدين تثير الجدل بملابس جريئة فى احدث جلسة تصوير.. شاهد

ماذا يحدث بالجسم عند تناول البطاطا يوميا ؟