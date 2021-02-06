فيرنانديز وراشفورد يقودان الهجوم.. تشكيل مانشيستر يونايتد في مواجهة إيفرتون بالدوري الإنجليزي



وجاء تشكيل مانشيستر يونايتد على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: أرون وان بيساكا - فيكتور ليندلوف - هاري ماجواير - آرون وان بيساكا

خط الوسط: بول بوجبا - ماكتوميناي - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: ماسون جرينوود - إدينسون كافاني - ماركوس رشفوارد

ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وفي رصيده 44 نقطة خلف مانشستر سيتي المتصدر.

أعلن أولى جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن تشكيل فريقه لمباراة إيفرتون المقرر لها مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.