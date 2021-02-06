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رياضة

معسكر بالقاهرة.. حسام حسن يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك غدا

السبت 06/فبراير/2021 - 09:34 م
حسام حسن المدير الفني
حسام حسن المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري
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حسام الحارتي
أعلن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري عن قائمة فريقه للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الزمالك غدا ضمن منافسات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري المصري الممتاز .
واختار حسام حسن 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق داخل القاهرة وهم:" 
حراسه المرمى:" محمد صبحي و صبحى سليمان".
 الدفاع:" محمد عطوه و دايون لوى و صبرى رحيل و السيد سالم و هشام صلاح فوزى الحناوى".
 خط الوسط: وخالد الغندور وكريم الديب وعبد الغنى محمد ومروان عطيه ومحمد الصباحى و احمد حجى و احمد راشد و كريم ممدوح و عمار حمدى و حسام عاشور.
 وخط الهجوم: خالد قمر و رزاق سيسيه و اكوى و رماريو ويليامز.

ويغيب عن اللقاء، عماد السيد وعمرو خليل ومحمود رزق واحمد نبيل مانجا  وعمر الميداني وكريم يحيى مروان النجار.
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