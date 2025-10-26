محافظة الوادي الجديد تنظم احتفالية لتكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، واللواء أحمد أبو شرق مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، وحنان مجدي نائب المحافظ، احتفال الجمعية والمحافظة بالذكرى ال 52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور اللواء وليد منصور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، والعقيد محمد شعراوي المستشار العسكري للمحافظة.

أُقيم الاحتفال بقاعة المشير طنطاوي بمجمع الخدمات الحكومي للخدمات الذكية بمدينة الخارجة، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية والشعبية، وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية.

استُهلت الفعاليات بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الوطن الأبرار، أعقبها فقراتٍ فنيةً وشعريةً متنوعة قدَّمها طلاب إدارة الموهوبين بمديرية التربية والتعليم، تلاها عرض فيلمٍ تسجيلي من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، استعرض بطولات أبناء الوطن وما قدموه من تضحياتٍ خالدة في سبيل رفعة مصر .

وأكد مدير جمعية المحاربين القدماء ومصابي الحرب، أن أبناء القوات المسلحة سيظلون على العهد أوفياء لمصر، حماةً لأمنها الخارجي والدفاع عن سلامة ومقدرات الوطن، متمسكين بقيم الشرف والواجب والولاء.

كما أعرب المحافظ خلال كلمته عن تقدير المحافظة وامتنانها لتضحيات أبناء القوات المسلحة، مشيرًا إلى أن هذا الاحتفال يجسِّد أسمى معاني الوفاء والعرفان لمن ضحّوا بأنفسهم فداءً لمصر، وأن تضحياتهم ستظل منارةً تهدي الأجيال إلى معاني البذل والعطاء.

وأعلن المحافظ عن إهداء 27 رحلة عمرة عن طريق القرعة، للمحاربين القدماء على مستوى المحافظة، بالتعاون مع الجمعية الشرعية الرئيسية، في لمسة وفاءٍ تجسِّد اهتمام الدولة ورعايتها المستمرة لأبنائها الأبطال، وتقديرها لتاريخهم المشرف.

واختُتمت الاحتفالية بتبادل الدروع بين المحافظة وجمعية المحاربين القدماء، وتكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية عرفانًا بما قدّموه للوطن من بطولاتٍ خالدة.