نبيلة عبيد باكية: اتصلت بعزت العلايلي اطمن عليه قالولي خبر وفاته

علقت نجمة مصر الاولي الفنانة نبيلة عبيد ، على وفاة الفنان عزت العلايلي ، قائلة : " جيت اتصل عشان أسأل واطمن عليه ، قالولي خبر وفاته واتفاجئت بحاجة مش متوقعاها ابدا " .





واضافت " نبيلة عبيد " في مداخلة هاتفية مع برنامج " الحياة اليوم " المُذاع على فضائية " الحياة "، قائلة : " كنت بكلمه من فترة قالي بكل حب أنا عايز انزل أشتغل في المسرح يا بلبل " ، مضيفة: " كان محب للحياة ، ومحب للعمل ، وبشوش ، وكان مبسوط دائما ً " .





وتابعت، أن الفنان الراحل كان يتصف بأنه نبيل ، ولديه أخلاق ، ومحب لزملائه ، مشيرة إلى أنه كان من المقربين لوالدتها وكان صديق وأخ وفنان ، مش عارفة أقول إيه ولا إيه ، الله يرحمه " .



