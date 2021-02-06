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توك شو

نبيلة عبيد باكية: اتصلت بعزت العلايلي اطمن عليه قالولي خبر وفاته

السبت 06/فبراير/2021 - 09:44 م
ندى رأفت
علقت نجمة مصر الاولي الفنانة نبيلة عبيد ، على وفاة الفنان  عزت العلايلي ، قائلة : " جيت اتصل عشان أسأل واطمن عليه ، قالولي خبر وفاته واتفاجئت بحاجة مش متوقعاها ابدا  " .

واضافت " نبيلة عبيد " في مداخلة هاتفية مع برنامج " الحياة اليوم " المُذاع على فضائية " الحياة "، قائلة : " كنت بكلمه من فترة قالي بكل حب أنا عايز انزل أشتغل في المسرح يا بلبل " ، مضيفة: " كان محب للحياة ، ومحب للعمل ، وبشوش ، وكان مبسوط دائما ً " .

وتابعت، أن الفنان الراحل كان يتصف بأنه نبيل ، ولديه أخلاق ، ومحب لزملائه ، مشيرة إلى أنه كان من المقربين لوالدتها وكان صديق وأخ وفنان ، مش عارفة أقول إيه ولا إيه ، الله يرحمه " .

وقدمت " عبيد " ، النعي لابنه محمود العلايلي ، وأسرته ، معقبة وهي تبكي : بعزي كل اللي حواليه ، وبنعزي نفسنا ، وبنقول لنفسنا البقاء لله ، إحنا مفتقدينه " .
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