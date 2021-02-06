انتهى عصر مخالفات الروقة والقلم.. قريطم: المركبات الخاصة والحكومية تدفع رسوم تطوير النقل الذكي

قال اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة، إنه هناك تعديلات على قانون المرور ، والدولة المصرية تعمل على تطوير منظومة الطرق والنقل الذكي.





واضاف مدحت قريطم في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" منظومة النقل الذكي فيها تركيب الملصق الالكتروني وتحرير المخالفات الكترونيا ونشر كاميرات منظومة النقل الذكي على المحاور الرئيسية، وانتهى عصر مخالفات الورقة والقلم ".





وتابع مدحت قريطم:" تعديلات قانون المرور بها رسوم تطوير منظومة النقل الذكي في مصر، ويتم تحصيل الرسوم من كافة المركبات سواء كانت حكومية او هيئة دبلوماسية ".





وقال مدحت قريطم:" مليارات الجنيهات تنفق على منظومة النقل الذكي في مصر".





واضاف قريطم:" بعد مراقبة بعض الطرق بالكاميرات الحديثة ومنظومة الكاميرات والرادارات الحديثة تم الحفاظ على سير المركبات بالسرعات المقررة".



