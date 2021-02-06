انتهى عصر مخالفات الروقة والقلم.. قريطم: المركبات الخاصة والحكومية تدفع رسوم تطوير النقل الذكي

قال اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة، إنه هناك تعديلات على قانون المرور، والدولة المصرية تعمل على تطوير منظومة الطرق والنقل الذكي.
واضاف مدحت قريطم في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" منظومة النقل الذكي فيها تركيب الملصق الالكتروني وتحرير المخالفات الكترونيا ونشر كاميرات منظومة النقل الذكي على المحاور الرئيسية، وانتهى عصر مخالفات الورقة والقلم ".
وتابع مدحت قريطم:" تعديلات قانون المرور بها رسوم تطوير منظومة النقل الذكي في مصر، ويتم تحصيل الرسوم من كافة المركبات سواء كانت حكومية او هيئة دبلوماسية ".
وقال مدحت قريطم:" مليارات الجنيهات تنفق على منظومة النقل الذكي في مصر".
واضاف قريطم:" بعد مراقبة بعض الطرق بالكاميرات الحديثة ومنظومة الكاميرات والرادارات الحديثة تم الحفاظ على سير المركبات بالسرعات المقررة".