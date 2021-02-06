قريطم: منظومة النقل الذكى ساهمت فى الحد من حوادث الطرق

قال اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة، إن حوادث الطرق انخفضت في مصر بنسبة كبيرة نتيجة شبكة الطرق الجديدة ومنظومة النقل الذكية.





وأضاف مدحت قريطم في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" عدم صعود سيارات النقل على الدائري طوال اليوم ساهم في تقليل عدد حوادث الطرق ".





وتابع مدحت قريطم:" وزارة الداخلية تجري تحاليل المخدرات للسائقين مما ساهم في انخفاض معدل حوادث الطرق ".





واكمل مدحت قريطم :" هناك كاميرات على الطرق في القاهرة لحزام الامان واستخدام الهواتف المحمولة وترصد المخالفات على الطرق".





وتابع مدحت قريطم:" تعديلات قانون المرور بها رسوم تطوير منظومة النقل الذكي في مصر، ويتم تحصيل الرسوم من كافة المركبات سواء كانت حكومية او هيئة دبلوماسية ".



