الصحة العالمية تكشف عن فيروس جديد والأمل الوحيد لإيقاف انتشار كورونا ..فيديو

قالت الدكتورة حنان يخلي مساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ، ان هناك فيروسات تنتشر في منطقة معينة او في اقليم معين ومنها ما ينتشر عالميا كما نري فيروس كورونا مؤكدة : كنا نتوقع جائحة مثل هذه ولكن توقعنا انها تكون بسبب الانفلونزا فيروس وليس كورونا فيروس .
وأضافت حنان يخلي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دى ام سى" المذاع علي قناه " دى ام سى " ، نتوقع ان تحدث جائحة مثل جائحة فيروس كورونا للانفلونزا ولكن ليس قريبا وهذا لان الانفلونزا لديها قدرة كبيرة علي التحور والانتشار وتشكيل وباء عالمي .
وأوضحت حنان يخلي ، ان فيروس الانفلونزا لدية القدرة علي عمل تحور كامل كل 15 او 20 عام ويمكنه ان يظهر في صورة جديدة وينتشر مشيرة الى ان المنظمة لديها أمل في القضاء على فيروس كورونا وإيقاف انتشاره عن طريق الالتزام بالاجراءات الاحترازية .
وتابعت: نعمل على متابعة التوزيع العادل للقاحات كورونا بين جميع دول العالم .