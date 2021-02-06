الصحة العالمية تكشف عن فيروس جديد والأمل الوحيد لإيقاف انتشار كورونا ..فيديو

قالت الدكتورة حنان يخلي مساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ، ان هناك فيروسات تنتشر في منطقة معينة او في اقليم معين ومنها ما ينتشر عالميا كما نري فيروس كورونا مؤكدة : كنا نتوقع جائحة مثل هذه ولكن توقعنا انها تكون بسبب

وليس كورونا فيروس .