من أفضل موديلات أوبل ..سعر سيارة استرا 2013 في سوق المستعمل

تعتبر سيارة أوبل استرا من أفضل الموديلات التي طرحتها أوبل ، ولاتزال السيارة حتى الآن هي رقم 1 في البحث بأسواق المستعمل ، ومن أفضل موديلات أسترا هي موديل 2013 ويتراوح سعره في سوق المستعل من 166 ألف إلى 195 حسب حالة السيارة .
مواصفات أوبل استرا 2013
تستمد السيارة قوتها من محرك 1600 سي سي ، 4 صمامات ، وقدرة حصانية 115 حصان ، وبالنسبة لعوامل الامان فيوجد بالسيارة مجموعة من الوسائد الهوائية ، وفرامل مانعة للإنغلاق ،مع تحكم إلكتروني ثابت على الطرق الصاعدة ،مع توفر حساسات للركن .
السيارة تخضع لمعايير أوبل العالمية في كافة مراحل التصنيع ، وأيضا تتم الأستعانة في مكونات السيارة بموردين أوبل ، وتخضع السيارة أيضا لجميع معايير السلامة ، والبيئة المتبعة في المصانع الاوروبية .
تتمتع أوبل استرا أيضا تتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة في السوق المصري، واستطاعت أن تتنافس مع تويوتا كورولا ، وهيونداي إلنترا الفئة الثانية والثالثة، وMG 6 التي نزلت إلى سوق السيارات كمنافس قوي للغاية ،اما من الداخل تتمتع السيارة بمساحة تخزين كبيرة مع فرش مكسو بالجلد .
مواصفات أوبل استرا 2013
تستمد السيارة قوتها من محرك 1600 سي سي ، 4 صمامات ، وقدرة حصانية 115 حصان ، وبالنسبة لعوامل الامان فيوجد بالسيارة مجموعة من الوسائد الهوائية ، وفرامل مانعة للإنغلاق ،مع تحكم إلكتروني ثابت على الطرق الصاعدة ،مع توفر حساسات للركن .
السيارة تخضع لمعايير أوبل العالمية في كافة مراحل التصنيع ، وأيضا تتم الأستعانة في مكونات السيارة بموردين أوبل ، وتخضع السيارة أيضا لجميع معايير السلامة ، والبيئة المتبعة في المصانع الاوروبية .
تتمتع أوبل استرا أيضا تتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة في السوق المصري، واستطاعت أن تتنافس مع تويوتا كورولا ، وهيونداي إلنترا الفئة الثانية والثالثة، وMG 6 التي نزلت إلى سوق السيارات كمنافس قوي للغاية ،اما من الداخل تتمتع السيارة بمساحة تخزين كبيرة مع فرش مكسو بالجلد .