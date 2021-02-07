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ديني

حكم جمع الصلاة بسبب البرد والمطر.. الإفتاء تجيب

الأحد 07/فبراير/2021 - 05:34 ص
حكم جمع الصلاة بسبب
حكم جمع الصلاة بسبب البرد والمطر.. الإفتاء تجيب
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محمد شحتة
حكم جمع الصلاة بسبب البرد والمطر.. قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إنه توجد سبعة أعذار يجوز للمسلم معها عدم أداء صلاة الجماعة فى المسجد، مضيفا أن أعذار ترك صلاة الجماعة تنقسم إلى قسمين أعذار عامة، وأعذار شخصية.

حكم ترك الجماعة بسبب المطر
وأوضح «عاشور»، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ، أن الأعذار العامة التي تمنع المسلم من أداء الجماعة ثلاثة هي: المطر الشديد، والريح القوية، والظلمة الشديدة، مستشهدا بحديث سيدنا رسول الله عندما قال أحد الصحابة- رضوان الله عليهم-: « كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِالْحُدَيْبِيَةِ، فَأَصَابَنَا مَطَرٌ، لَمْ يَبُلَّ أَسْفَلَ نِعَالِنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ».

وأضاف المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، أن الأعذار الشخصية أربعة وهي: المرض الذى يحصل به للإنسان مشقة عند أدائه الصلاة بالمسجد، أو خوف من عدو أو من ظالم، أو من يدافع الأخبثين وهما الريح والبول، أو من كان فى حضرة الطعام، مستشهدا بحديث النبى –عليه الصلاة والسلام-: « لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ».

حكم صلاة الجمعة في المنزل بسبب المطر
تلقى الدكتور عبد القادر الطويل، عضو مركز الأزهر العالمي للرصد والإفتاء الإلكتروني سؤالًا يقول: ما حكم صلاة الجمعة في البيت بسبب المطر.

قال الطويل في فتوى له: يختلف حكم هذه المسألة من مكان لآخر.. ومن شخص لآخر.. لكن باختصار شديد.. فإنه يجوز للرجل صلاة الجمعة في بيته "أربع ركعات ظهرا" إذا شق عليه الذهاب إلى المسجد بسبب المطر، أو الوحل.

وأضاف عضو لجنة الفتاوى الإلكترونية، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، أن صلاة في البيت تكون أفضل إذا أدى الذهاب إلى المسجد إلى حرج أشد، ويحدث ذلك في حال اعتياد الناس على تعويض زحام المسجد بالصلاة على الحصير خارج المسجد، ففي حال وجود الوحل يؤدي ذلك إلى تكدس الناس داخل المسجد وبالطبع لن يسعهم المكان.. فيؤدي إلى مشقة وحرج، فالصلاة لمن يبعد بيته عن المسجد في بيته أولى في هذه الحال.

واستشهد أمين الفتوى بالمركز، بقول الله تعالي {مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}..[الحج:78].. وبحديث عن ابن عباس -رضي الله عنه- قولُه - لمن استنكروا قولَه: "صلوا في رحالكم" حيث قال" فعَلَه مَن هو خير مني، إن الجمعة عَزْمَةٌ، وإني كرهتُ أن أُحرجكم فتمشون في الطين والدَّحض" والمقصود من قوله رحالكم: أي أماكن إقامتكم ومنازلكم.

جمع أكثر من صلاة مع بعضها
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز جمع أكثر من صلاة مع بعضهما في وقت واحد كجواز جمع صلاتين؟
وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، أنه لا يجوز جمع أكثر من صلاة في وقت واحد، منوها أن الشرع الحنيف أباح جمع الظهر والعصر مع بعضهما في وقت الظهر أو العصر، أربع ركعات أربع ركعات.

وأشار إلى أنه يجوز كذلك جمع صلاتي المغرب مع العشاء في وقت المغرب أو وقت العشاء، بثلاث ركعات للمغرب وأربع ركعات للعشاء.

وأوضح، أن جمع الصلاة يكون للحاجة كأن يكون المسلم مسافر لمكان معين ويتأخر عن وقت الصلاة.

وذكر أن هذه هي الحالات التي يجوز فيها الجمع بين الصلاة، أما غير ذلك فلا يجوز كأن يجمع المسلم بين العصر والمغرب أو الصبح والظهر أو العشاء والفجر.
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