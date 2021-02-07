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أخبار العالم

البرازيل تتلقى أولى شحنات لقاح أسترازينيكا

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:14 ص
الرئيس البرازيلي
الرئيس البرازيلي
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محمد علي
وصلت أول شحنة مكونة  من 88 لترًا من لقاح استرازينيكا المضاد لفيروس Covid-19 إلى البرازيل، وذلك لتسريع برنامج التطعيم المضطرب في البلاد، وفق ماذكرت صحيفة الجارديان.

ومع نقل هذه الإمدادات جوًا إلى ريو دي جانيرو على متن طائرة شحن ، يمكن لمركز فيوكروز الطبي الحيوي البدء في ملء 2.8 مليون جرعة وإنهائها. 

ويتوقع المركز الممول اتحاديًا، أن يتلقى المزيد من المكونات هذا الشهر لإنتاج إجمالي 15 مليون حقنة من اللقاح الذي تم تطويره مع جامعة أكسفورد.

وتوقف خط إنتاج لقاح برازيلي ، كان من المقرر أصلًا أن يبدأ الإنتاج في ديسمبر ، عن العمل بسبب التأخير في الحصول على أول شحنة من الإمدادات من الصين.

يتعرض الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو ، الذي يقول إنه لن يأخذ أي لقاح مضاد لـ Covid-19 ، لضغوط بعد طرح بطئ للقاحات وغير مكتمل في البرازيل ، التي تواجه موجة ثانية من العدوى.

وأشار بولسونارو إلى إن الفيروس "إنفلونزا عادية" ، لكن حكومته تواجه انتقادات متزايدة بشأن طريقة تعاملها مع ثاني أكثر انتشار لفيروس كورونا فتكًا في العالم والذي أودى بحياة أكثر من 231 ألف برازيلي.

وصلت أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد ارتفاعها، لتتخطى أعداد الموت ال2 مليون وفاة، أما الإصابات فتواصل طريقها إلى ال110 ملايين.


وتخطى قتلى الوباء في العالم 2309000 مليون شخص حول العالم، وبلغ عدد الإصابات التي تم تسجيلها منذ بدء تفشي الوباء نحو 106 ملايين، وفق ماذكرت صحف أمريكية.

وبحسب آخر أرقام وإحصاءات جامعة "جونز هوبكنز"، ارتفعت حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة التي تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا، إلى أكثر من 462 ألف حالة، وبلغ إجمالي الإصابات نحو 27 مليون إصابة.

وتحتل البرازيل المرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر تضررا حيث سجلت أكثر من 230 ألف حالة وفاة، ونحو 9.5 مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء، تليها المكسيك التي بلغ فيها إجمالي الوفيات جراء تفشي الوباء نحو 166 ألف حالة، وتجاوزت حصيلة الإصابات مليون و926 ألفا.

وفي الهند التي تحتل المرتبة الرابعة حصد فيروس كورونا حياة نحو 155 ألف شخص، وتجاوزت حصيلة الإصابات حتى الآن 10.8 مليون إصاابة.

وفي بريطانيا أكثر دول الاتحاد الأوروبي تضررا جراء تفشي الوباء بلغت حصيلة الوفيات أكثر من 112 ألف حالة وتم تسجيل أكثر من 3.9 مليون إصابة.

وتأتي بعدها إيطاليا التي تحتل المرتبة السادسة في قائمة الدول الأكثر تضررا تجاوزت حصيلة الوفيات فيها 91 ألفا، وسجلت أكثر من مليونين و625 ألف إصابة.


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