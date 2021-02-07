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أخبار البلد

وزير النقل يعلن وصول سادس قطار مترو أنفاق مكيف إلى ميناء الإسكندرية

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:52 ص
المترو الجديد
المترو الجديد
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حمادة خطاب
أعلن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل ، وصول سادس قطار مترو أنفاق مكيف جديد إلى ميناء الإسكندرية، ضمن صفقة تصنيع وتوريد 32 قطارا مكيفا جديدا وعقد صيانة القطارات لمدة ثماني سنوات، تم التعاقد عليها للعمل بالخط الثالث للمترو بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة هيونداى روتيم الكورية الجنوبية بإجمالي تكلفة بقيمة 317 مليون يورو، بالإضافة إلى 640 مليون جنيه مصري (من الخزانة العامة للدولة) وبما يعادل 6361 مليون جنيه وحيث يتضمن العقد تجميع 10 قطارات من إجمالي الـ32 قطارًا في مصر من خلال الدعم الفني لشركة هيونداي وتدعيمها للتصنيع المحلي في مصر.

وأشار وزير النقل، إلى أن هذه الصفقة تأتي تنفيذًا لتوجيهات  القيادة السياسة بتطوير منظومة النقل في مصر  وفق احدث النظم التكنولوجية العالمية لتقديم خدمة مميزة للمواطن المصري، لافتًا إلى انه فور وصول القطار إلي الميناء تم إنزاله ووضعه على قضبان السكك الحديدية تمهيدا لنقله إلي ورشة المترو بالعباسية لعمل الإختبارات التجريبية تمهيدا لضمه لأسطول القطارات العاملة حاليا على الخط الثالث .

وأوضح أن القطارات الجديدة لها مواصفات عديدة مميزة ، حيث تتمتع بنظام تكييف هواء عالى السعة وتم تزويدها بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة ، كما تم تزويدها بكاميرات تليفزيونية مثبتة فى مقدمته للمراقبة المركزية للسكة ، كما يوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدامها فى تزويد الركاب بالمعلومات كما يمكن استخدامها في الأنشطة التجارية وذلك ببث الإعلانات التجارية مدفوعة الأجر ، وأيضا يوجد أعلي الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب بإسم المحطة النهائية قبل استقلالهم القطار ، كما تم تخصيص أماكن للكراسى المتحركة وتزويدها بوسائل تثبيت لمساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة فى عملية التنقل ، وأيضا تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركوب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدى السمع .
وزير النقل يعلن وصول سادس قطار مترو أنفاق مكيف إلى ميناء الإسكندرية
وزير النقل يعلن وصول سادس قطار مترو أنفاق مكيف إلى ميناء الإسكندرية
وزير النقل يعلن وصول سادس قطار مترو أنفاق مكيف إلى ميناء الإسكندرية
وزير النقل يعلن وصول سادس قطار مترو أنفاق مكيف إلى ميناء الإسكندرية
وزير النقل يعلن وصول سادس قطار مترو أنفاق مكيف إلى ميناء الإسكندرية
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