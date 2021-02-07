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برلمان

بدء الجلسة العامة للبرلمان للاستماع إلى بيانات الوزراء

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:16 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح عدسة خالد مشعل
بدأت، منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، وذلك لمواصلة الاستماع إلى بيانات الوزراء.


ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال جلسته اليوم، الأحد، بيان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت بشأن أداء وزارته.


ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار المجلس بشأن استدعاء رئيس الحكومة ووزراء الحكومة لتقييم مدى الالتزام بتنفيذ برنامج الحكومة، حيث لاحظ المجلس قصورًا في بعض القطاعات.


كما يناقش المجلس في جلسة الاثنين بيان الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، عن موقف وزارتها بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.


‏وشهدت جلسات الأسبوع الماضي، إلقاء عدد ١٠ وزراء بيانات حول أداء وزاراتهم.


‏وشهدت جلسة يوم الأحد الماضي إلقاء بيان وزير النقل عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان وزير البترول عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.


وألقى كل من وزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي بيانين عن موقفي وزارتهما بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، خلال جلسة الاثنين الماضي.


وشهد يوم الثلاثاء الماضي إلقاء بيان وزير العدل عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان وزيرة التجارة والصناعة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.


كما شهد يوم الأربعاء الماضي بمجلس النواب إلقاء بيان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.


وبيان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.


وشهد يوم الخميس إلقاء بيان وزير السياحة والآثار عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وكذلك بيان وزيرة الصحة والسكان عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.
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