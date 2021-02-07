سبب غير متوقع لمعاناتك من ترهل الجلد

تتمتع النساء اللواتي يمارسن الرياضة من مرتين إلى 5 مرات أسبوعيًا أثناء الحمل بفرصة أكبر للعودة إلى وزنهن الطبيعي بسرعة. لكن في بعض الأحيان هذا لا يكفي لرؤية بشرتك مشدودة مرة أخرى إليك وفقا لموقع برايت سايد كيفية شد جلد بطنك.





1. المشي لمدة 20 دقيقة كل يوم أو أداء تمارين القوة.

الحفاظ على النشاط مفيد لمزاجك ورفاهيتك بشكل عام. يحافظ على معدل الأيض مرتفعًا ويشبع خلاياك بالأكسجين. نتيجة لذلك ، تتحسن جودة بشرتك. ينصح الأطباء بالمشي كل يوم لمدة 20 دقيقة ، في حالة عدم التمرين.

في الوقت نفسه ، لن تساعدك تمارين البطن المستهدفة بالضرورة على شد جلد ك ولكنها ستساعدك على شد العضلات.





2. التدليك بزيت اللوز

بصرف النظر عن البشرة الجافة يمكن لزيت اللوز تحسين لون البشرة. استخدميه لتدليك البطن لمضاعفة التأثير ومحاربة ظهور السيلوليت في الجسم. .

فقط استلقي على ظهرك وقومي بتدفئة يديك و ضعي الزيت أو الكريم و استخدمي راحة يدك لتدليك بطنك بالكامل في اتجاه عقارب الساعة عدة مرات.

استمري في التدليك بالضغط اللطيف وداخلي دائرة للخارج من السرة باتجاه عقارب الساعة لمدة تصل إلى 20 دقيقة .





3. . الحفاظ على الكوليسترول





لمحاربة مشكلة الجلد المترهل من الأفضل دائمًا التحقق من مستوى الكوليسترول لديك لأنه عندما يبطئ ، يبدأ حاجز الدهون في التفتت ويفقد الجلد الرطوبة بشكل أسرع. تحتاج بشرتك إلى البقاء رطبة حتى تصبح أكثر تماسكًا.





انتبهي أيضًا إلى مستوى الكورتيزول لديك لأنه يمكن أن يُظهر مدى توترك. هناك أدلة على أن المستويات العالية من الكورتيزول يمكن أن تسبب ترقق وضعف الجلد.





4. تناول حصة واحدة من البروتين الخالي من الدهون في اليوم.

يوصي الخبراء بتناول حصتين من الفاكهة ووجبتين من الخضروات و 0.75 جرام من البروتين لكل كيلوجرام من وزن الجسم يوميًا. يجب أن تتناسب حصة البروتين مع راحة يدك ، وهي حصة واحدة تقريبًا.





5. التدليك بالقهوة