ضبط 6 أشخاص أثناء محاولتهم التنقيب عن الآثار في قرية دندرة بقنا

تمكنت أجهزة الأمن بقنا، من ضبط 6 أشخاص، أثناء محاولتهم التنقيب عن الآثار بقرية دندرة التابعة لمركز قنا.
تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بضبط 6 أشخاص، بينهم سعودي الجنسية، أثناء محاولتهم التنقيب عن الآثار بقرية دندرة.
كما تحفظت قوات الأمن على الآلات المستخدمة فى عملية الحفر والتنقيب عن الآثار.
فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها و تحرياتها، لكشف ملابسات الواقعة.
تحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
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