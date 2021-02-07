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حوادث

ضبط 6 أشخاص أثناء محاولتهم التنقيب عن الآثار في قرية دندرة بقنا

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:55 ص
كلبش
كلبش
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يوسف رجب

تمكنت أجهزة الأمن بقنا، من ضبط 6 أشخاص، أثناء محاولتهم التنقيب عن الآثار بقرية دندرة التابعة لمركز قنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بضبط 6 أشخاص، بينهم سعودي الجنسية، أثناء محاولتهم التنقيب عن الآثار بقرية دندرة.

كما تحفظت قوات الأمن على الآلات المستخدمة فى عملية الحفر والتنقيب عن الآثار.

فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها و تحرياتها، لكشف ملابسات الواقعة.

تحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

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