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توك شو

مصور يرصد نمرا أسود نادرا في رحلة سفاري بالهند .. فيديو

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:32 م
نمر اسود
نمر اسود
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ياسمين القصاص
عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر التلفزيون المصري، تقريرا عن رصد مصور، لنمر أسود نادر في متنزه هندى للحياة البرية أثناء محاولته اصطياد غزالة، وتم التقاطه في سلسلة من الصور على بعد 30 قدمًا فقط، حيث صادفه مصور الحياة البرية أنوراج جواندى، أثناء رحلة سفارى في حديقة تادوبا الوطنية في ولاية ماهاراشترا الغربية، في يناير الماضى.

كما أن النمور السوداء نادرة جدا نظرًا لأنها هدفا للصيادين، مؤكدة أن هذا النمر الذكر بالتحديد هو الأندر من نوعه، حيث تظهر بقعه السوداء بوضوح على ظهره.

وقال جواندي، إن النمر الذي تم تصويره وهو يتناقض بشدة مع الأرض الطينية الحمراء التي كان يسير عليها، هو النمر الأسود البري الوحيد في الحديقة الوطنية، وأضاف المصور البالغ من العمر 24 عامًا إنه كان على بعد 30 قدمًا من النمر عندما اكتشفه ، مضيفًا أنه كان يصطاد غزالًا وأوضح التقرير، أن النمور السوداء تتواجد بنسبة  11 %من النمور التي لديها لون فريد من نوعه ، مما يجعلها المشهدً نادرًا جدًا.

وأكمل""كان الأمر مفاجئا لأننا اعتقدنا أننا سنرى نمرًا لكننا رأينا نمرا أسود يتجول على الطريق"، فيما أشار تقرير الصحيفة البريطانية، إلى أن المصور اكتشف النمر النادر قبل عام، لكنه قال إنه" سعيد بنفس القدر لرؤيته مرة أخرى، قال: "كانت هذه المرة الثانية التي كنت أشاهدها فيها".


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