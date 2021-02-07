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محافظات

انطلاق اليوم الثاني للحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضى الحمى القلاعية بالشرقية

الأحد 07/فبراير/2021 - 01:02 م
انطلاق حمله تحصين
انطلاق حمله تحصين الماشيه
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محمد الطحاوي
تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فعاليات اليوم الثاني للحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضي الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع، وذلك بمقر الوحدة البيطرية بقرية الزنكلون التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق في حضور اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري.

أكد المحافظ ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية إحتياجات السوق المحلي، مشيرًا إلى ضرورة تعاون كل الجهات المعنية حتى تحقق الحملة أهدافها المرجوة بما يعود بالنفع على مربي الماشية وصغار المزارعين.

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شدد محافظ الشرقية على ضرورة حث وتوعية الفلاحين ومربي الماشية بأهمية التحصين للقضاء على مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة الأمراض والأوبئة أثناء مرور لجان التحصين والفرق الطبية بمقار اللجان أو منازل المربين.

ومن جانبه أوضح الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية استعدت لتنفيذ الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية والوادي المتصدع لعام 2021 من خلال 180 لجنة تحصين بقرى المحافظة مقسمة إلى 3 لجان من المديرية و34 لجنة من أقسام الوقاية بالإدارات و143 لجنة من الوحدات البيطرية بالإضافة إلى جاهزية الكوادر الطبية والفنية والأدوات والآلات المشاركة في تنفيذ الحملة.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملة تستهدف تحصين 283 ألف رأس ماشية و205 آلاف رأس أغنام وماعز لرفع مناعتها ضد الأمراض المختلفة، لافتًا إلى أن لجان التحصين ستقوم بمباشرة عملها في مقار اللجان أو الانتقال إلى منازل المواطنين والمربين للتحصين والحفاظ على الثروة الحيوانية.
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