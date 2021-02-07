محافظ الشرقية يتفقد مركز تدريب علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات بالديوان العام

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية يرافقه اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات ، مركز تدريب علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات بالديوان العام ، والذي يضم قاعتين للتدريب ومعمل للاختبار.





وذلك للاطمئنان على سير العمل به وما يقدمه من خدمات في مجال الحاسب الآلي وتنظيم دورات في مجالات ( التنمية البشرية - الموارد البشرية - بنوك وبورصة - تحكيم دولي – مكافحة الفساد المالي والإداري ) بالإضافة إلى تدريس مناهج تكنولوجيا المعلومات للطلبة والطالبات بجميع مراحل التعليم المختلفة وتدريب شباب الخريجين على أستخدام أساليب التكنولوجيا المختلفة بما يتيح لهم فتح آفاق جديدة لفرص العمل .

أشاد المحافظ بمستوى الخدمات المقدمة بالمركز، مطالبًا ببذل المزيد من العمل والجهد للارتقاء بمنظومة العمل وتقديم أفضل الخدمات للمترددين على المركز .

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المراكز التكنولوجية بالشرقية تستقبل 238 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء

من جانبه أوضح ممدوح الشرقاوي مدير المركز أن مركز تدريب علوم الحاسب الألي والتكنولوجيا التابع لديوان عام المحافظة حائز على شهادة الأيزو 9001 لسنة 2001 وحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة تقييم مراكز التدريب برئاسة مجلس الوزراء - مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار والحاصل على ترخيص اختبارات الرخصة الدولية (ICDL) ، مشيرًا إلى أن المركز يقوم بالتدريب على جميع البرامج الخاصة بالحاسب الآلي والتدريب على البرامج المتخصصة (هندسة جرافيك وتصميم - البرمجة) ويمنح دورات (التنمية البشرية - الموارد البشرية - بنوك بورصة - تحكيم دولي ).

أضاف مدير المركز أن المركز يضم نخبة من المدربين المتخصصين ذوي الكفاءة والخبرة ويُعد من أكبر المؤسسات التعليمية الحكومية في مجال الحاسب الآلي، لافتًا إلى أن المتدرب يحصل على شهادة مختومة بشعار الجمهورية مع نهاية كل برنامج تدريبي.

من جانبه أوضح أحمد الشريف المشرف العام على المراكز التكنولوجية أنه تم إستقبال ٢٣٨ ألفا و٥٦٢ طلباً من المواطنين للتصالح على مخالفات البناء العشوائى حتي ٦ فبراير ٢٠٢١ و تحصيل نسبة ٣٥% قيمة جدية التصالح طبقا للقانون والمستمرة العمل بها حتى نهايه الشهر الجاري.

وأشار الي انه مازال أهالي الشرقية يتوافدون علي المراكز التكنولوجيه المتواجدة بنطاق المحافظة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائي والإستفادة من الفرصة التي أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم لمدة أخرى إضافية حتى نهاية شهر مارس المقبل.