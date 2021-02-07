لتيسير الحركة المرورية .. رفع ٣٢٥ حالة إشغال طريق في البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف الحملات المرورية اليومية علي المقاهى والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية المخالفة واستمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.





و نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، حملات مرورية مكثفة بالتنسيق مع قسم الإشغالات وأسفرت عن الآتي:-

- مصادرة ٣٩ شيشه بمركز ومدينة كوم حمادة

- رفع ١٣٦ حالة اشغال مخالفة بشارع (المقريزى والسريع والموقف و الاتوبيس ومحور الليثى و الجامعه وعرابى و النفق ) بمركز دمنهور

- ١٥٠ حالة إشغال بالسوق العمومي بمركز ومدينه رشيد.

- ازاله ٣٩ حاله إشغال طريق عباره بمركز ومدينه ابوحمص.

- فرض ١٠ محاضر ضد مخالفي ارتداء الكمامات بمركز حوش عيسى.

ويذكر أن نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملات مرورية مكثفة بالتنسيق مع كافه الجهات المعنيه أسفرت عن الآتي :-

- رفع ٥٥ حالة إشغال طريق ما بين ثابت ومتحرك بمركز حوش عيسى.

- رفع ١٩٦ حالة إشغال بنطاق شوارع (الجيش - الكورنيش - محور الليثى - عرابي - معاذ بن جبل) بمدينة دمنهور

- غلق ٣ مقاهي وضبط ١٨ شيشة بمركز بدر.

كما نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عدة حملات مكبرة بالتنسيق مع إداره المرور وقسم الإشغالات أسفرت عن الآتي:-

- إعدام ٢١٤ شيشة بمركز ومدينة ابوحمص

- تحرير ١٠ محاضر مخالفة ارتداء كمامة ومصادرة ١٠ شيشه بمركز ومدينة بدر

- رفع ٩٣ حالة إشغال طريق و توقيع ١٠٠ غرامه عدم ارتداء كمامة بمركز ومدينة دمنهور.

-رفع ١٠٣ حالة إشغال طريق بمركز ومدينة كفر الدوار

-إزاله ٨ حالات إشغال بالطريق العمومي برشيد.

كما نفذت الوحدات المحلية بمركزي رشيد وكفر الدوار، حملات مكبرة لرفع الإشغالات، بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق.

وأسفرت عن رفع ٣١٥ حالة اشغال عباره عن الآتي:-

- رفع ١٠٠ حالة إشغال طريق وضبط ومصادرة ٣٢ شيشة بمقاهى مخالفة بكفر الدوار.

- رفع ٢١٥ حاله إشغال بالسوق العمومي وشوارع رشيد

كما نفذت الوحدات المحلية بمركزي دمنهور وكوم حمادة المحافظة عدة حملات مرورية على المقاهي والمحال التجارية أسفرت عن الآتي:-

- تحرير ١٩ غرامة فوريه للافراد الغير ملتزمين بالقرارات كما تم تحرير ١٥ مخالفة عدم ارتداء كمامات لأصحاب المحلات التجارية بكوم حمادة

- غلق وتشميع مقهى بدمنهور مخالف والتحفظ على ٦ شيش.

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