برلماني لوزير الاتصالات: أصحاب المعاشات بيقعدوا من الفجر للعصر أمام البريد دون قبض

انتقد النائب محمد السطوحي، الخدمات التى تقدمها مكاتب البريد للمواطنين، مطالبا وزير الاتصالات بضرورة إعادة النظر، في تلك الإشكالية التي تؤرق أصحاب المعاشات.





ووجد النائب حديثه، لوزير الاتصالات الذي شارك فى أعمال الجلسة العامة للبرلمان، قائلا: "الناس أصحاب المعاشات بتقعد من صلاة الفجر لصلاة العصر في الحر والبرد.. وبيرجعوا بيوتهم ولم يقبضوا معاشاتهم" .





وواصل النائب حديثه للوزير: "طورت البنية الأساسية في الوزارة ومكاتب البريد، ولكن المواطن المعني بالخدمة يعاني من الوقوف فى طوابير أمام المكاتب".





وأشار إلى أن المواطن لا يعنيه تطوير المكاتب فقط، ولكنه يهمه فى المقام الأول الحصول علي خدمة متكاملة، مشددا على ضرورة إعادة النظر فيما يتعلق بالمواطن وحسن استقباله فى مكاتب البريد.