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محافظات

ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.. محافظ المنيا يتفقد أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية الأمل «8»

الأحد 07/فبراير/2021 - 03:17 م
مشروع الصرف الصحي
مشروع الصرف الصحي بقرية الأمل
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ايمن رياض
تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم أعمال إنشاء مشروع الصرف الصحي بقرية الأمل(8) بمركز المنيا، ضمن المشروع القومي "حياة كريمة ".

جاء ذلك بحضور، المهندسة إيمان على رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والعقيد محمد صلاح رئيس مركز المنيا.

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قال محافظ المنيا، إن مشروع الصرف الصحي لقرية الأمل يأتي في إطار تنفيذ المرحلة الاولي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، معربًا عن خالص شكره وعميق تقديره الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على اهتمامه بالمواطنين البسطاء من أهالينا في القرى والنجوع من خلال وصول جميع الخدمات والمرافق من خلال تنفيذ مبادرة «حياة كريمة»، لتحقيق تنمية مستدامة بقرى الريف المصري.

وأكد المحافظ أن مياه الشرب والصرف الصحي من المرافق والخدمات الأساسية التي يهتم بها ويتابع عملها يوميا، كما أنها من أهم مشروعات البنية التحتية التي تنفذها الدولة على أرض المحافظة، وطالب المحافظ القائمين على المشروع بضرورة بذل أقصى جهد حتى يخرج المشروع على أكمل وجه وفى الوقت المحدد بما يحقق رضا المواطن المنياوى في قرية الأمل.

من جانبها استعرضت رئيس الهيئة، مشروع الصرف الصحي لقرية الأمل(8)، والذي يعمل بطاقة تصميمية متوسطة لمحطة الرفع 1800 متر مكعب، وطاقة قصوى 8500 متر مكعب، باجمالى اطوال شبكة الانحدار 5000 متر، وخط الطرد بطول 1750 مترًا، بتكلفة تقديرية 35 مليون جنيه.

والتقى المحافظ، خلال الجولة بعدد من المواطنين، حيث أدار المحافظ نقاشا وحوارا مفتوحا معهم واستمع لمقترحاتهم وأفكارهم حول الأعمال التي سيجري تنفيذها في القرية، مؤكدا أن أعمال التطوير تشمل العديد من المحاور والتي تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة في العديد من المجالات والخدمات البيطرية.

وعلى هامش الجولة تفقد المحافظ، أحد المشروعات الصغيرة في القرية، والذي يضم مطحن دقيق، حيث تعرف على طبيعة عمل المطحن ، مؤكدا على أهمية تبني ثقافة العمل الحر ودعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتي تساهم في دعم جهود التنمية .
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