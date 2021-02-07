ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.. محافظ المنيا يتفقد أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية الأمل «8»

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم أعمال إنشاء مشروع الصرف الصحي بقرية الأمل(8) بمركز المنيا، ضمن المشروع القومي "حياة كريمة ".
جاء ذلك بحضور، المهندسة إيمان على رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والعقيد محمد صلاح رئيس مركز المنيا.
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قال محافظ المنيا، إن مشروع الصرف الصحي لقرية الأمل يأتي في إطار تنفيذ المرحلة الاولي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، معربًا عن خالص شكره وعميق تقديره الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على اهتمامه بالمواطنين البسطاء من أهالينا في القرى والنجوع من خلال وصول جميع الخدمات والمرافق من خلال تنفيذ مبادرة «حياة كريمة»، لتحقيق تنمية مستدامة بقرى الريف المصري.
وأكد المحافظ أن مياه الشرب والصرف الصحي من المرافق والخدمات الأساسية التي يهتم بها ويتابع عملها يوميا، كما أنها من أهم مشروعات البنية التحتية التي تنفذها الدولة على أرض المحافظة، وطالب المحافظ القائمين على المشروع بضرورة بذل أقصى جهد حتى يخرج المشروع على أكمل وجه وفى الوقت المحدد بما يحقق رضا المواطن المنياوى في قرية الأمل.
من جانبها استعرضت رئيس الهيئة، مشروع الصرف الصحي لقرية الأمل(8)، والذي يعمل بطاقة تصميمية متوسطة لمحطة الرفع 1800 متر مكعب، وطاقة قصوى 8500 متر مكعب، باجمالى اطوال شبكة الانحدار 5000 متر، وخط الطرد بطول 1750 مترًا، بتكلفة تقديرية 35 مليون جنيه.
والتقى المحافظ، خلال الجولة بعدد من المواطنين، حيث أدار المحافظ نقاشا وحوارا مفتوحا معهم واستمع لمقترحاتهم وأفكارهم حول الأعمال التي سيجري تنفيذها في القرية، مؤكدا أن أعمال التطوير تشمل العديد من المحاور والتي تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة في العديد من المجالات والخدمات البيطرية.
وعلى هامش الجولة تفقد المحافظ، أحد المشروعات الصغيرة في القرية، والذي يضم مطحن دقيق، حيث تعرف على طبيعة عمل المطحن ، مؤكدا على أهمية تبني ثقافة العمل الحر ودعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتي تساهم في دعم جهود التنمية .