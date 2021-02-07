9 أيام ومازال الحريق مشتعلا.. القصة الكاملة لعقار فيصل المحترق.. ولماذا أوقفت عمليات إطفائه؟

منذ اندلاع حريق الطريق الدائري المحترق في منطقة فيصل بالجيزة، مساء السبت قبل الماضي، وعلى مدار 9 أيام، لم تتوقف التساؤلات حول هذا العقار، وسبب استمرار اشتعال النيران فيه كل تلك المدة، وسط الكثير من التخوفات من تعرض العقارات المجاورة للعقار المحترق لأي أضرار مما يزيد أعداد الأسر المتضررة.





كيف بدأت الواقعة؟

البداية كانت بنشوب حريق في مصنع للأحذية غير مرخص أسفل أحد العمارات السكنية بجوار الطريق الدائري في منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، مساء السبت قبل الماضي، والذي يضم 108 وحدة سكنية، منها وحدات سكنية مأهولة بالسكان.

ما سبب نشوب الحريق؟

وفقا للمعاينة فإن سبب الحريق الذي نشب في العقار المجاور للطريق الدائري بالجيزة، جاء نتيجة مصنع ومخزن للأحذية الجلد في عبارة عن (بدروم وطابق) على مساحة 1000 متر، واندلع الحريق في "البدروم" نتيجة ماس كهربائي، قبل انتقال النيران إلى الطابق الأولى ومنه إلى الثاني، بسبب وجود مواد سريعة الاشتعال.

كيف تعاملت الحماية المدنية؟

مع بداية نشوب الحريق بدأت قوات الحماية المدنية التعامل معه، ومحاولة إطفاء النيران، لكن اشتعال المواد الجلدية المواد شديدة الاشتعال التي كانت في المخزن زاد من اشتعال النيران، وتم إخلاء العقار، إضافة إلى إخلاء عقارين مجاورين لموقع الحريق، خوفا من انهيار العقار المشتعل، أو سقوطه على العقارات المجاورة ، وإنزال المواطنين القاطنين لتلك العقارات لحين انتهاء عمليات الإطفاء، والتي توقفت فيما بعد.

لماذا توقفت عمليات الإطفاء؟

بعد اشتعال الحريق، وعدم التمكن من القدرة والسيطرة عليه، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، باستدعاء لجنة من كلية الهندسة، والتي أمرت بوقف عمليات الإطفاء، خشية انفجار عواميد المسلح نتيجة اصطدام النار مع مضخات المياه، ما قد يؤدي لكارثة، ورأت اللجنة أن الأفضل وقف عمليات الإطفاء لحين انخفاض معدل النيران بالمكان.

كيف علقت محافظة الجيزة على الكارثة؟

في تصريح له أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن العقار مخالف وتم بنائه بدون الحصول على تراخيص، وأن صاحب العقار تقدم بطلب لتصالح وتم رفض هذا الطلب، إلا أنه وفقا للقانون تقدم بتظلم، لكنه لم يبت في هذا التظلم حتى اليوم.

وتعهد محافظ الجيزة أنه سيتم محاسبة مسئولي حي كرداسة التابع له العقار المحترق، لمسئوليتهم عن العقار وإحالة جميع المسئولين عن تلك الكارثة إلى النيابة الإدارية.

ما موقف لجنة المنشآت الآيلة للسقوط؟

قررت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط هدم وإزالة عقار فيصل المحترق بعد التأكد من عدم صلاحيته للسكن مرة أخرى، حرصا على سلامة الأرواح، وتهديده للتعرض للانهيار في أي وقت.





قرارات النيابة الإدارية؟

أعلنت النيابة الإدارية في بيان لها أنه تم اتخاذ عدة إجراءات تماشيا مع التحقيقات التي يجريها المكتب الفني لرئيس الهيئة في القضية رقم 96 لسنة 2021 والمعروفة باسم " حريق برج الطريق الدائرة، والتي تضمنت: تشكيل لجنة من المختصين بوزارة النقل لمعاينة العقار والتحقق من التعدي على حرم الطريق الدائري، وتشكيل لجنة من المختصين بالإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة، وتكليف الوحدة المحلية لمدينة كرداسة بسرعة تنفيذ قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط المنتهي لهدم العقار كليا، وتكليف الوحدة المحلية لمدينة كرداسة بمراجعة موقف العقارات المجاورة للعقار محل التحقيق بكامل المنطقة.





متى سيتم هدم العقار؟

وأعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه بمجرد استقرار الأوضاع وإخماد النيران، واتخاذ جميع الاحتياطات، سيتم البدء في تنفيذ قرار إزالة عقار الطريق المحترق.