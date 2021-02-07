بالمخالفة لقانون الانتخابات.. دعاية مكثفة للمرشحين في نقابة المحامين للإسماعيلية

شهد مقر نقابة المحامين بالإسماعيلية صباح اليوم الأحد، استمرار تعليق لافتات المرشحين في انتخابات النقابة الفرعية، كما شهدت الساعات الأولي من فتح باب التصويت بالانتخابات إقبالا ملحوظا من الأعضاء.





ورصد الموقع تعليق اللافتات الدعائية للمرشحين في مقر النقابة بكميات كبيرة، كما اصطف مؤيدو المرشحين علي مدخل النقابة لمنح الناخبين بطاقات تعريفية خاصة بالمرشحين وهو ما يخالف قانون الانتخابات .





وتواجد داخل مقر النقابة ونادي المحامين مايزيد عن 500 شخص تقريبا من أعضاء النقابة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.





ويتنافس في الانتخابات التي تجري علي مدار اليوم الأحد وغدًا الإثنين 32 محامى علي مقعد النقيب ومقعد الشباب ومقعد لمحكمة التل الكبير واخر القنطرة شرق ومقعد القنطرة غرب ومقعد لمحكمة بندر الإسماعيلية واخر لمحكمة مركز الإسماعيلية واخر لفايد.





وعلى مقعد النقيب يتنافس 5 محامين هم إبراهيم أحمد عبدالرحيم والصافي خليل الصافي وأحمد محمد رزق ورفاعى حسن رزق وفرغلى عبدالعليم فرغلى.





ويتنافس على مقعد الشباب 5 محامين هم أحمد كامل نفادى وسيد قناوى محمد وشهاب فتحى احمد ومحمود محمد عطية ونصرالله السيد اسماعيل.

وعن مقعد محكمة القنطرة شرق يتنافس 3 محامين هم رضا ابوالعنين اسماعيل ومحمد رمضان عبدالرحمن ومحمد عيد سلام وعلي مقعد القنطرة غرب يتنافس حمدى عبدالوهاب محمد وكحلاوى عثمان ابوالقاسم.





وعن مقعد محكمة بندر الاسماعيلية الجزئية يتنافس 6 محامين هم السيد فتحى السيد وحسام الدين مصطفى وعمرو فرغلى عبدالرحمن ومصطفى يسن صلاح ومنصور السيد منصور وياسر حسين خليل.





كما يتنافس على مقعد النقابة الفرعية عن محكمة التل الكبير الجزئية 3 محامون هم خالد محمد الجندى ومحسن فتحى عيادة ومحمد يوسف عليان، وعلى مقعد محكمة فايد الجزئية يتنافس 4 محامين هم شيماء على أحمد غزالى وعلى عبدالراضى عبادى ومحمد محمود صالح عثمان ومصطفى محمد مدنى.

وعلي مقعد محكمة مركز الإسماعيلية الجزئية يتنافس 4 محامين هم طارق عبدالحليم عبدالغنى وفارس على فارس ومحمود محمد الحفنى وهانى أحمد صباح.





و يبلغ عدد أعضاء نقابة المحامين في الإسماعيلية 2495 عضوا تتمركز كتلة كبيرة منهم داخل مدينة الإسماعيلية ومراكز التل الكبير والقنطرة.