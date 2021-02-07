محافظ الجيزة يستجيب لمواطنة تتضرر من سنتر تعليمى بمحل سكنها ويغلقه

قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بغلق أحد السناتر التعليمية بميدان المساحة بحى الدقى، وذلك أثناء جولته بالحى بعد أن استوقفته مواطنة تقطن بحي الدقى شاكيةً له من أحد السناتر التعليميه داخل العقار التى تسكن به وما يسببه من إزعاج السكان وعلى الفور توجه المحافظ مع السيدة الشاكية قاصدًا السنتر محل الشكوى وعلى الفور وجه المحافظ رئيس حى الدقى بمداهمة المكان والقطع الفورى للمرافق عن السنتر ورفع عدادي الكهرباء والمياه وتشميع المكان واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة مع المتابعة المستمرة له.





واستكمالا للجوالات الميدانية المتتالية لدفع عجلة العمل ومتابعة لأعمال التطوير الجارية بكل شوارع الجيزة للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال والالتزام بالجدول الزمنى المحدد والتوقيتات المحدده لها؛ فقد حرص المحافظ على تفقد عدد من الشوارع والمحاور المرورية بحى الدقى وخاصة الشوارع التى تشهد تطوير شامل فى إطار الخطة الاستثمارية.





حيث بدأ المحافظ بتفقد شارع الدقى موجهًا رئيس الحى بالتنسيق مع المرور لتوقيع الغرامات الفورية ورفع السيارات التى تقف على الأرصفة أو الصف الثانى، كما تفقد المحافظ أعمال التطوير الشامل بشارع وميدان المساحة والشوارع المتفرعة منها تمهيدا لتوفير التمويل اللازم لرصفها وتطويرها ووجه خلال الجولة بعمل تصور لاستغلال حديقة الميدان الاستغلال الأمثل، كما وجه سيادته بتطوير عدد من الشوارع المتفرعة من شارع المساحة.





كما تفقد المحافظ اعمال التطوير الجارية على الأرصفة بشارع الثوره موجها برفع كفاءة الطبقة الاسفلتية بالشارع مع سرعة الانتهاء من الأعمال فى أقرب وقت كما وجه المحافظ بإزالة كل الإشغالات المتعدية على حرم الطريق كونه حقا للمواطنين.





رافق المحافظ خلال الجولة اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى ونجوى السعيد وكيل وزارة الطرق والنقل بالمحافظة وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل.



