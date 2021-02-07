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مرأة

بالأسود اللامع.. ديانا كرزون تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

الأحد 07/فبراير/2021 - 03:26 م
ديانا كرزون
ديانا كرزون
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة ديانا كرزون على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بمقطع فيديو جديد لها خلال إحيائها إحدى الحفلات الغنائية.


تألقت ديانا كرزون في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل و ذا أكمام مكشوفة باللون الأسود و اتسم التصميم بالقماش اللامع الذي زاد من جاذبيتها و أناقتها.

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وتزينت ديانا كرزون بمجموعة من المجوهرات الفخامة التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ديانا كرزون على خصلات شعرها الأنسيابي الأسود المنسدلا على كتفيها، ووضعت ميكاجا جذابا كعادتها و مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون إطلالتها.

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