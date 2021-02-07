بالأسود اللامع.. ديانا كرزون تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة









تألقت ديانا كرزون في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل و ذا أكمام مكشوفة باللون الأسود و اتسم التصميم بالقماش اللامع الذي زاد من جاذبيتها و أناقتها.





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وتزينت ديانا كرزون بمجموعة من المجوهرات الفخامة التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.





أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ديانا كرزون على خصلات شعرها الأنسيابي الأسود المنسدلا على كتفيها، ووضعت ميكاجا جذابا كعادتها و مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون إطلالتها.



