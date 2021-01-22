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فن

بفستان أصفر.. ديانا كرزون تتألق في أحدث ظهور لها

الجمعة 22/يناير/2021 - 08:43 م
ديانا كرزون
ديانا كرزون
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محمد بدران
حرصت الفنانة ديانا كرزون على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.

وتألقت ديانا كرزون في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل ذو اكمام باللون الأصفر واتسم التصميم بالتطريزات الراقية، وتزينت بمجموعة من المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ديانا كرزون على تسريحة شعر بسيطة، مع مكياجا صاخبا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.

ومن ناحيه أخرى، أطلقت الفنانة ديانا أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "الدنيا بتضحك" من كلمات الشاعر عمر ساري ومن ألحان محمد بشار وتوزيع خالد مصطفى.

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