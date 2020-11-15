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مرأة

بالريش الأبيض.. ديانا كرزون تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 07:59 ص
ديانا كرزون
ديانا كرزون
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة ديانا كرزون على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بصورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.

وتألقت ديانا كرزون في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا طويلا وذا أكمام مكشوفة باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات واتسم الجزء العلوي من التصميم بالريش الأبيض.

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كما تميز فستان ديانا كرزون في أحدث جلسة تصوير بأنه كشف عن قوامها الرشيق، كما تزينت بمجموعة من المجوهرات الفخامة التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت ديانا كرزون على تسريحة شعر بسيطة، وأختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المميزة التي كشفت عن جمالها.

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