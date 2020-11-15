بالريش الأبيض.. ديانا كرزون تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير





وتألقت ديانا كرزون في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا طويلا وذا أكمام مكشوفة باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات واتسم الجزء العلوي من التصميم بالريش الأبيض.





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كما تميز فستان ديانا كرزون في أحدث جلسة تصوير بأنه كشف عن قوامها الرشيق، كما تزينت بمجموعة من المجوهرات الفخامة التي منحتها إطلالة متكاملة.





أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت ديانا كرزون على تسريحة شعر بسيطة، وأختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المميزة التي كشفت عن جمالها.



