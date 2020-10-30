في عيد ميلادها.. 10 صور تكشف عن أناقة فساتين ديانا كرزون

يصادف اليوم 30 أكتوبر عيد ميلاد الفنانة الأردنية ديانا كرزون و التي أتمت عامها الـ37، وتعد ديانا من النجمات اللاتي تخطف الأنظار بمجرد ظهورها على المسرح وإحياء الحفلات الغنائية.

تتمتع ديانا كرزون بذوق راقي وأنيق في اختيار الإطلالات التي تظهر بها وبالأخص فساتين السهرة التي تتألق بها سواء في المناسبات أو جلسات التصوير التي تخضع لها أو حفلاتها الغنائية.





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تحرص ديانا كرزون على اختيار الفساتين الجذابة و المتناسقة مع قوامها و التي تكشف عن رشاقتها و قوامها المثالي بعد ما تخلصت من وزنها الزائد، وتتميز فساتين ديانا كرزون بأنها مصنوعة من الأقمشة الفخامة والتي تجمع بين الأناقة و الرقي وعدم المبالغة.





كما تعتمد ديانا كرزون على تسريحات الشعر وصيحات المكياج التي تكشف عن جمال ملامحها، إضافة إلى ذلك تقوم بتنسيق قطع المجوهرات الفخامة التي تمنحها إطلالة متكاملة وأنيقة.







