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فن

من شهر العسل.. ديانا كرزون تنشر صور جديدة مع زوجها

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 11:04 ص
ديانا كرزون و زوجها
ديانا كرزون و زوجها
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ندى فكري
نشرت الفنانة ديانا كرزون، صورا لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، مع زوجها الإعلامى معاذ المصرى فى شهر العسل بعد زواجها منذ أيام قليلة.

وظهرت ديانا كرزون مع زوجها في الصحراء وعلقت على الصور قائلة: "صباح السعاده..‏لكل قلب لا يحمل الا الحب لمن حوله..‏صباح الاشياء الجميله ..‏التي نعجز احيانًا عن ادراك روعتها". 

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وكانت علقت ديانا كرزون على صورة لها فى يوم زفافها قائلة: "بسم الله وعلى بركة الله حفل زفافنا وكثير كنا حابين تكونوا معنا كل الأهل والأصدقاء والأحبة لكن الظرف اللي بنمرق فيه ما سمحلنا والتزامًا بالقانون والتعليمات بسبب الجائحة.. ربنا يبعد هالوباء عن البلد وأهلها الطيبين".

وتابعت: "احنا اليوم رح ندخل حياة جديدة نسأل الله أن تكون كلها هدوء وراحة بال وسلام".

وأضافت ديانا كرزون: "كلكم موجودين معنا بقلوبكم المحبة والمخلصة ودعواتكم لنا بالتوفيق والحياة السعيدة".

من ناحيه أخرى، أطلقت الفنانة ديانا أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "الدنيا بتضحك" من كلمات الشاعر عمر ساري ومن ألحان محمد بشار وتوزيع خالد مصطفى.

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