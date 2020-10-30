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فن

ديانا كرزون في عيد ميلادها .. عمرها الحقيقي وسبب خسارتها وزنها

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 02:15 ص
ديانا كرزون
ديانا كرزون
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شروق ابراهيم
تحتفل اليوم الفنانة الأردنية ديانا كرزون بعيد ميلادها، حيث إنها أكملت ٣٦ عاما، وظهرت المطربة الأردنية ديانا كرزون خلال برنامج "سوبر ستار"، وحققت النجاح بعد أن حصلت على لقب الموسم الأول، كانت ديانا وقتها فتاة سمينة، حتى أن كثيرين كانوا يرددون أنها فتاة جميلة ولكن تحتاج أن تفقد وزنها.


إلا أن كرزون خضعت لعملية ربط لمعدتها فخسرت عشرات الكيلوجرامات بوقت قياسي، كما أنها طبقت رجيم الماء كما قالت في أحد تصريحاتها.

وبعد ذلك خضعت لجلسة تصوير لتظهر لجمهورها إنجازها وجمالها وقوامها الذي بات أكثر رشاقة بعد فقدانها للوزن الزائد.

كانت كرزون قبل إنقاص وزنها في مصر والتقت بصديق لها لتتفاجأ به أنه فقد كثيرا من وزنه، فوقتها عرفت أنه قام بعملية تحويل المعدة وتعرفت على الطبيب الذي أجرى العملية له، وبالفعل قامت ديانا بهذه العملية وخسرت 32 كيلو حتى تظهر بعدها بشكل مختلف وبمظهر جديد.



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