نشرة المرأة و الصحة .. أضرار تناول البرتقال بكثرة.. اكتشفي أعراض عسر الطمث وأسبابه.. زوجة تامر حسني بلوك جديد

نشر موقع «صدى البلد» عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، نستعرض أبرزها على النحو التالي:









للتخلص من آلام البواسير بدون جراحة وتخفيف الأعراض، نستعرض 6 طرق يمكن اللجوء إليها يقدمها موقع برايت سايد على النحو التالي:









تصدرت الفنانة والممثلة الأردنية صفاء سلطان مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وقد اعتادت صفاء على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الانستجرام، بأبرز الصور واللقطات.





تعد فترة الحيض أو الطمث من أصعب الاوقات التى تمر بها المرأة خلال كل شهر ولكن بعض السيدات يعانين من مشاكل تتطلب زيارة الطبيب واجراء الفحوصات اللازمة ومن بينها مشكلة عسر الطمث فما هى؟ وما اسبابها؟ واعراضها؟





بالرغم من أن البرتقال معروف بالعديد من الفوائد الصحية فهو غني بالعديد من العناصر الغذائية مثل البوتاسيوم وفيتامين ج والفلافونويد والألياف، إلا أنه من المهم معرفة عيوب تناول البرتقال، في فصل الشتاء ، كلما أتى من التوهج الطبيعي للبشرة إلى صحة الجسم .





يعتبر الزنجبيل من الأعشاب المميزة التي تتمتع بخصائص مذهلة لتجديد شباب البشرة، ولتناوله فوائد عديدة في مكافحة الشيخوخة كما يحتوي على العديد من الخصائص المضادة للأكسدة.





حرصت بسمة بوسيل مصممة الأزياء المغربية وزوجة الفنان تامر حسني، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورة جديدة من احدث ظهور لها.



















