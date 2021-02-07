وزير الرياضة يناقش مع رئيس اتحاد الرجبي استعدادات البطولة العربية

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حسام صاحب رئيس الاتحاد المصري للرجبي، للاطمئنان على آخر الاستعدادات والتجهيزات الخاصة باستضافة مصر للبطولة العربية للرجبي للرجال والسيدات.





وأكد وزير الرياضة عن سعادته لاستضافة مصر البطولة العربية السادسة للرجال، والبطولة العربية الأولى للسيدات بمشاركة 8 فرق عربية، متمنيًا انتشار رياضة الرجبي في مصر حيث بدأت تلقى رواجًا لدى عدد من الأندية وبدأت في تشكيل فرق للمشاركة تبع الاتحاد المصري للرجبي ليتمكنوا من المشاركة مع منتخب مصر.





وناقش الوزير آخر الاستعدادات لاستضافة البطولة على أرض مصر، مرحبًا بجميع الضيوف العرب في بلدهم الثاني مصر، مشددًا على تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية المتابعة لحماية المشاركين من فيروس كورونا.





يشارك في البطولة ثمان منتخبات عربية هي مصر، الإمارات، العراق، سوريا، فلسطين، السودان، ليبيا، ولبنان، ومن المقرر أن تقام يومي 12 و13 فبراير 2021 بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية.





يشارك في البطولة العربية السادسة للرجال كل من مصر، الإمارات، العراق، سوريا، فلسطين، السودان، ليبيا، لبنان.



