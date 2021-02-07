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أخبار العالم

الكويت تدين استمرار استهداف أراضي السعودية من قبل الحوثيين

الأحد 07/فبراير/2021 - 04:08 م
صدى البلد
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أ ش أ
أعربت دولة الكويت عن إدانتها بأشد العبارات استمرار استهداف أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرات مسيرة مفخخة من قبل المليشيات الحوثية.

وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية - في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية اليوم /الأحد/ - أن استمرار هذه الجرائم النكراء يعد إمعانًا بتهديد أمن السعودية واستقرار المنطقة، كما أنه يعد انتهاكًا صريحًا وصارخًا للقانون الدولي والإنساني الذي يجرم الاعتداء على المناطق المدنية والمدنيين، الأمر الذي يستوجب وعلى الفور تحركًا سريعًا من المجتمع الدولي لاسيما مجلس الأمن للجم هذه الاعتداءات ووضع حد لها، مؤكدة وقوف دولة الكويت التام إلى جانب الأشقاء في السعودية وتأييدها جميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها وسيادتها واستقرارها.

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